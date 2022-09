Ti sveliamo i trend make up dell’autunno: pronta a brillare nei prossimi mesi?

Ormai l’estate sta per finire e, con l’avvento di una nuova stagione, si avvicina anche l’arrivo di nuove tendenze: ecco quindi tutti i trend make up autunnali.

L’autunno è ormai alle porte e tra pochissime settimane – ahinoi – lo splendore dei raggi del sole si preparerà a lasciare spazio al grigiore.

Nell’immaginario comune l’autunno è quasi sempre la stagione dei toni cupi, quella che porta via l’estate e, di conseguenza, tutta la luminosità che questa porta con sé.

Non deve essere per forza così però, almeno non lo sarà per il mondo del make up. In questa stagione la parola d’ordine continuerà ad essere una sola: colore.

Potremo continuare a brillare, le fantasie continueranno a regnare incontrastate, i toni accesi non demorderanno e non lasceranno posti a nuance scure e poco gioiose.

Ma quali sono i trend di make up che ci accompagneranno (almeno) fino alla fine dell’anno? Eccoli.

Tutti i trend autunnali

I trend autunnali che ci accompagneranno in questi mesi potrebbero sorprenderti, è bene che tu lo sappia già da adesso.

Non aspettarti affatto colori cupi, trucchi minimal, make up basic: aspettati di tutto e lascia il giusto spazio anche per la libertà di essere sempre chi vuoi, come vuoi e quando vuoi.

La prima tendenza autunnale sarà una sorta di reminiscenza estiva e più che una vera e propria tendenza possiamo parlare di un solo colore, che è stato il re dell’anno fino ad oggi e, a quanto pare, continuerà ad esserlo. Parliamo ovviamente del blu, in tutte le sue sfumature, declinazioni, forme.

Ecco quindi che già sulle passerelle lo abbiamo visto sulle palpebre sotto forma di ombretto – vedi Dion Lee – ma anche sulle labbra come rossetto elettrico – è il caso di Gucci – e ancora, sì anche come smalto sulle unghie.

Insomma, ovunque vogliamo metterlo, il blu starà bene su tutto. Provare per credere.

Se però non ami questo colore, oppure credi che non ti stia benissimo, puoi propendere anche per altre tonalità. Quali? Tutte quelle che siano abbastanza magnetiche.

Quest’anno infatti è in voga il cosiddetto trucco bold, scuro, polveroso, cupo, adatto soprattutto alle donne che vogliono apparire, sorprendere e non passare inosservate.

Per le amanti del trucco grafico poi, c’è un’ottima notizia: resterà in voga. Questa tendenza non è destinata ad abbandonarci insomma.

Se non sai di cosa si tratta, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul trucco grafico.

Sì quindi ancora a linee decise, forme geometriche, ma anche a tocchi di colore originali, vivaci e mai banali. Questo autunno, però, occhio a non esagerare con le nuance accese, perché in realtà quello che sarà più richiesto è il trucco extra dark, estremamente sensuale.

Ovviamente anche le sopracciglia vogliono la loro parte. Ma attenzione: non dovranno più essere “piene” come le abbiamo viste negli ultimi anni, ma dovranno essere chiarissime, il più possibile.

Un altro trend di stagione incontrastato sarà la pelle naturalmente regale. Cosa significa? Che dovrai mantenere il tuo incarnato sobrio, naturale, ma comunque luminoso al punto giusto. In pieno stile Royal Family insomma.

E le labbra? Sì a semplici ma mai scontati gloss. Quali? Tutti. Che siano lucidi, trasparenti, colorati, tutti andranno benissimo.

Come ottenerlo? Basta non esagerare con il blush, usare un fondotinta il più simile possibile al tuo incarnato e concedendoti un tocco di illuminante.

Non ci resta che parlare delle unghie, che dovranno tornare ad essere rigorosamente extra.

In che senso? Sì a tutti gli eccessi, quindi a quelle a mandorla laccata, quelle lunghissime, ma anche quelle piene di strass. Non avere paura di esagerare.