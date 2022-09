Perline e magia per Francesca Barra sul red carpet della Mostra di Venezia

By

Essere famose non solo è una sensazione unica ma anche una fortuna (ottenuta il più delle volte con sacrifici e duro lavoro) che consiste anche nel prendere parte ad eventi unici in tutto il mondo indossando abiti da fiaba. Oggi vediamo l’outfit di Francesca Barra.

Tra cadute di stile ed omaggi (non richiesti) a Marilyn Monroe come l’abito rosa indossato da Ana de Armas -liberamente ispirato alla pellicola del 1953 “Gli uomini preferiscono le bionde” – è normale che i personaggi eleganti spicchino ulteriormente. La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha posato con il suo Claudio Santamaria alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed ha conquistato tutti.

Mai troppo vistosa ed al contempo mai banale, anche con il marito evita la melassa davanti ai fotografi. Scopriamo il suo look prezioso.

Come risplendere con trasparenze, ricami e perline lo mostra Francesca Barra

Il vestito corto decorato con perle di Asos Design ha le maniche a mantello, allacciatura al collo, scollatura sulla schiena e gonna morbida, rende impossibile passare inosservate. Completamente grigio, costa 121,99 euro.

Il vestito bustier combinato e satinato di Zara è, contrariamente a quello della nostra vip odierna, senza spalline ed in rosa cipria. I Ferretti della parte alta esaltano anche un seno poco prosperoso grazie anche allo scollo quadrato mentre le balze in tulle sulla lunghezza creano volume e conferiscono quel mood romantico che non ci stanca mai. Il prezzo è di 229 euro.

Altra idea è quella dell’abito corto di Frock and Frill Club, in perfetto stile anni Venti, attualmente scontato del 43% (in vendita su Asos) a 200,99 euro. Smanicato, con perline, strass e frange nelle tonalità del panna, va portato con un sandalo gioiello o nude. Da evitare accessori scuri che creino un distacco troppo forte.

Più simile a quello che stiamo cercando di rivisitare per le nostre uscite mondane è l’abito lungo di JJ’s con lustrini e perline (222 euro su Jjshouse). Punto vita ben sottolineato, due spacchi anteriori che creano movimento, ha un taglio molto anni Duemila ed è ottimo per una cena di gala o per il proprio compleanno. Da provare ma difficile stia male.

L’omonima vip della settimana è l’attrice Chillemi che ci ha rapite con il capo nero dalla decorazione gioiello. Le due donne hanno in comune la passione per creazioni chic che si facciano ricordare sui tappeti rossi. Ecco, è questo che “dovremmo copiare” anche nella nostra quotidianità.

