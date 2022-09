Il trucco della forchetta nell’orto, scopri come salvarlo spendendo pochi centesimi

Hai mai visto delle forchette piantate in un orto? Sicuramente dopo aver scoperto il motivo lo farai anche tu.

Piantare delle forchette in giardino o nell’orto potrebbe sembrare un gesto alquanto bizzarro ed insolito. In effetti non si vedono spesso delle forchette seminate eppure secondo un giardiniere esperto questo trucco è fantastico per risolvere un problema molto comune.

Piantare delle forchette nell’orto non ti servirà ad averle a portata di mano per un improvvisato picnic, ma potrebbe migliorare in modo significativo la qualità del tuo pollice verde. Le forchette nell’orto si sono dimostrate essere un utensile molto valido e il loro uso in qualità di attrezzo da giardinaggio ti stupirà sicuramente.

Ecco perché molte persone stanno iniziando a piantare forchette nel proprio giardino

Tutto questo interesse per la “coltivazione delle forchette” è nato da un esperimento che ha portato ad una scoperta molto interessante. Un giardiniere ha provato a piantare delle forchette nel suo orto ed è rimasto piacevolmente sorpreso da quello che è accaduto dopo, tanto da desiderare di condividere questo geniale trucco con tutti gli appassionati di giardinaggio. Dovremmo imparare a distaccarci dall’uso consueto degli oggetti e sperimentare l’utilizzo degli stessi in ambiti molto diversi perché in questo modo potremmo fare delle scoperte davvero sorprendenti, le forchette nell’orto ne sono un palese esempio.

Un giardiniere le aveva provate tutte per tenere lontani gli uccelli dal suo orto, aveva persino utilizzato un fantastico spaventapasseri ma senza risultati apprezzabili. Un giorno osservando la forca accanto al suo spaventapasseri notò che aveva una forma molto simile alle forchette così penso di comprare una confezione di forchette di plastica e di piantarle nel suo orto perimetralmente. Poco dopo il giardiniere ha notato dei miglioramenti nel suo giardino e notò anche che gli uccelli se ne stavano alla larga. Non solo, le piccole forche tenevano alla larga molti altri insetti che prima divoravano il prezioso coltivato.

Piantare delle forchette nell’orto è veramente molto semplice, basta piantare il manico nella terra in modo che i denti della forchetta restino rivolti verso l’alto.

Ti stai chiedendo perché la forchetta ha questo effetto? Beh sicuramente gli uccelli hanno delle difficoltà a planare su un terreno di spilli e allo stesso tempo questo oggetto insolito nell’orto spaventa gli altri parassiti.

Questo metodo oltre ad essere efficace è anche un metodo innocuo rispetto ad altri che implicano la morte dei parassiti indesiderati.

Le forchette nel tuo giardino sono utili anche per aiutarti a ricordare cosa hai piantato. Puoi usarle per separare le diverse culture oppure per controllare la crescita di ciò che hai piantato evitando che cresca troppo o aiutandola nel caso faccia fatica a crescere. Non lo trovi geniale anche tu?