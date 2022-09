Beautiful, Una Vita: un bacio inaspettato ad Acacias, fan increduli

Anticipazioni Beautiful, Una Vita: qualcosa di inaspettato e scioccante sta per succedere ad Acacias, fan increduli! Ecco le nuove puntate

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: dopo il tradimento, altro duro colpo per Quinn

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful succederà di tutto. Quinn Fuller dovrà ancora incassata i colpi del tradimento ai danni del marito. Ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, Quinn Fuller dovrà fare i conti con l’ira di Eric per averlo tradito con il suo avvocato Carter Walton. Il Forrester infatti farà di tutto per eliminare Quinn dalla sua vita, togliendole prima la casa, poi la quota alla Forrester Creations.

Ma prima di andarsene dalla vita dei Forrester, Quinn avrà un dialogo piuttosto accesso e veritiero con Brooke. Le due donne si parleranno in un faccia a faccia fiammante, in cui la Fuller metterà a nudo tutte le sue sensazioni. Proprio quest’ultima dichiarerà a Brooke di averle messo guerra fin dall’inizio e di non aver mai cercato e neanche minimamente provato a conoscerla per davvero. Alla fine le due donne hanno confrontato anche i loro rispettivi matrimoni con il Forrester Senior mettendo in risalto le differenze fra di loro.

Una Vita, anticipazioni: tragedia sfiorata, ecco perché!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti. Ecco cosa succederà negli episodi in onda questa settimana su Canale 5. Tempo di fine per la soap iberica, in queste pochissime puntate alla conclusione definitiva della serie, i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova coppia. Una coppia che si pensava fosse impossibile!

Stiamo parlando di Pascual Sacristan (Octavi Pujades) e Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde), i due avvolti da uno strano rapporto di odio e amore verranno spronati dalla madre di lui Inma (Inma Sancho) per unirsi.

L’astio nutrito dai due personaggio è in realtà un’attrazione reciproca camuffata e pian piano è emersa nel corso della narrazione (anche Rosina e Liberto se ne sono resi conto). Alla fine possiamo infatti annunciarvi che fra alti e bassi e dopo che Pascual avrà chiesto scusa alla moglie defunta, si prenderà di coraggio ed andrà da Horthensia a dichiararsi. Inevitabile un bacio per suggellare l’amore…