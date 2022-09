L’ex gieffino senza vergogna sul red carpet, lo ha fatto davvero rischiando grosso!

L’ex gieffino sorprende tutti sul celebre red carpet e lo fa senza alcuna vergogna, ha rischiato davvero grosso accendendo i riflettori su di sé.

Se nuovi gieffini sono pronti per entrare nella casa più spiata d’Italia, “vecchi” gieffini fanno ancora parlare di loro. La scorsa edizione ha tirato fuori diversi personaggi che si sono distinti e che hanno riempito per mesi le pagine delle cronache rosa. L’interesse mediatico su di loro, in realtà, non si è mai spento ed è proseguito anche sui social. Tra influencer e nuove leve dello spettacolo, i vipponi dello scorso anno sono sempre più in voga.

Una delle più amate è stata sicuramente Sophie Codegoni, la bellissima ex tronista e futura Bonas di Avanti un Altro, entrata nella casa un po’ in sordina, tra insicurezze e fragilità. Con il passare del tempo, però, l’esperienza le ha dato la possibilità di lasciarsi andare e credere pian piano di nuovo nell’amore. Ebbene sì, perché tra le mura del GF Vip ha conosciuto il suo Alessandro Basciano.

Dopo le prime piccole incomprensioni, tra i due è nato un legame indissolubile, proseguito sempre più forte al di fuori delle telecamere. Basti pensare che la coppia ha deciso di fondare anche un suo brand di gioielli, dal nome ASBC Jewels che, come comprensibile, sono proprio le loro iniziali. Per Sophie e Basciano, però, un nuovo splendido ed emozionante capitolo, si è ora aperto sotto gli occhi di tutti.

La proposta a Venezia 79 sotto ai riflettori, Basciano e Codegoni presto sposi

Quando una coppia nasce sotto ai riflettori, come nel caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tutte le sue tappe non possono che essere altrettanto pubbliche. E questa volta si può dire proprio che il momento è avvenuto in grande stile. Che fosse preparato o no, questo non ci è dato saperlo, ma sicuramente ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alessandro Basciano ha colto l’occasione di un evento di portata mondiale, nientemeno che la Mostra del Cinema di Venezia 79, che in questi giorni è in pieno svolgimento tra star e attori internazionali. La coppia di vipponi è stata ospite nelle ultime ore dove ha sfilato sul red carpet con stile ed eleganza, come altri due amatissimi vip. Proprio quello è stato il momento fatidico: mentre i due posavano per le foto, l’influencer ha lasciato la mano di Sophie, inginocchiandosi di fronte a lei con un anello tra le mani.

Insomma, la proposta è avvenuta sotto gli occhi di tutti e con tanto coraggio da parte di Alessandro, che sprezzante del pericolo, ha rischiato di prendersi un bel “No” plateale. Ma le cose, ovviamente, sono andate diversamente: lei si è accovacciata di fronte al suo futuro sposo per poi stringerlo nelle braccia. Un momento di emozione pura che ha contagiato immediatamente i fan, i quali hanno avuto modo di riviverlo attraverso foto e video condivisi dalla futura Bonas sui social. Grandi soddisfazioni in arrivo!