Elodie messa alle strette, ha dovuto ammettere la verità su lei e Iannone

Elodie dopo essere stata messa alle strette ha dovuto ammettere tutta la verità sul suo rapporto con Andrea Iannone. Ecco come stanno davvero le cose tra loro due.

Elodie quest’estate è tornata al centro del gossip. Il motivo? Dopo la sua rottura con il rapper Marracash, è stata avvistata in più di un’occasione con il pilota Andrea Iannone. I due non avevano mai commentato il gossip ma non per questo si era fermato, anzi.

Le voci di una loro presunta relazione sono continuate a circolare, tanto da diventare sempre più insistenti. Così, recentemente intervistata ai microfoni di Vanity Fair Italia, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stata costretta a rompere il silenzio rivelando per la prima volta come stanno davvero le cose tra loro due in modo tale da saziare la curiosità degli utenti della rete che vogliono sapere se il cuore della loro beniamina è occupato o meno.

Elodie ha svelato tutta la verità su Andrea Iannone ammettendo per la prima volta come stanno le cose tra loro.

Andrea Iannone ed Elodie: tutta la verità sul loro rapporto

Elodie, che ha stregato tutti con il suo total look black, durante il corso dell’intervista ha parlato della sa nuova avventura professionale che la vede per la prima volta indossare i panni di attrice ma anche della sua vita privata, parlando del legame che la unisce con Andrea Iannone ammettendo che tra di loro c’è qualcosa ma non quello che tutti credono.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra” ha spiegato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, rivelando che c’è qualcosa tra di loro ma che almeno per il momento non è una storia d’amore ma una bella conoscenza. “Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne” ha concluso rivelando che ora sarebbe un po’ troppo prematuro per poter parlare di una relazione vera e propria.

Elodie e Andrea Iannone stanno vivendo una conoscenza all’insegna delle leggerezza e soltanto il tempo potrà dire loro se questo rapporto si trasformerà in qualcosa di più oppure se diventerà soltanto un dolce ricordo.