Ansiosa per il volo in aereo? Prova questo trucchetto semplice ma efficace

Soffri spesso di ansia quando devi prendere un volo? Non preoccuparti, segui questi consigli per un viaggio anti-stress.

Sei spesso ansiosa prima di prendere un volo? Potremmo avere la soluzione che fa proprio al caso tuo e sì, è più facile di quello che credi.

A volte bastano dei piccoli passi per eliminare l’ansia e goderti appieno il volo verso la tua destinazione tanto agognata.

Come eliminare l’ansia per il volo in aereo

Se sei una persona già particolarmente ansiosa, sai bene che sarà abbastanza difficile sbarazzarsi completamente dell’ansia.

Però ci sono alcuni passi che puoi seguire per riuscire a beneficiare di un volo privo di ulteriore stress. Qui di seguito troverai tutto ciò di cui hai bisogno.

PREPARA UNA PLAYLIST PER CALMARTI E DISTRARTI

Molte persone scelgono di ascoltare la musica durante i voli, che spesso può calmare le preoccupazioni o distrarre a sufficienza da far sentire meno tese. La musica è un ottimo modo per concedersi una fuga. Inoltre hai la possibilità di personalizzare la playlist in base ai tuoi gusti. Potresti creare qualcosa che ti tranquillizzi con musica soft o che ti porti gioia, magari scegliendo alcune canzoni dei tuoi artisti preferiti. Qualsiasi cosa ti aiuti a rilassare, preparala prima di andare in aeroporto così potrai utilizzare la musica a tuo vantaggio.

EVITA LA CAFFEINA

Il caffè è disponibile in aereo, ma forse è meglio limitarsi ad acqua o succo di frutta. La caffeina può disidratarti, oltre a causare problemi di ansia. Sarebbe meglio evitare anche l’alcol prima della partenza, poiché può rendere più difficile l’adattamento del corpo al volo. Cerca di limitarti all’acqua e a spuntini leggeri e salutari, in modo da fornire al tuo corpo un carburante sano e non doverti preoccupare di calmare i tuoi nervi.

ESERCIZI DI RESPIRAZIONE

A volte la consapevolezza che l’ossigeno nell’aria è limitato può essere fonte di ansia. Tuttavia, bisogna avere fiducia e sapere che l’ossigeno è sufficiente a mantenere le cabine confortevoli per tutta la durata del volo. Una volta gestita questa paura irrazionale, prendi in considerazione l’apprendimento e la pratica di alcune tecniche di respirazione rilassanti. Queste ti aiuteranno a calmarti, sia fisicamente che emotivamente.

MEDICINE

Alcuni rimedi a base di erbe possono aiutare i nervi, ma anche questi hanno i loro effetti collaterali. Come ultima spiaggia quindi porta con te dei farmaci. In alcuni casi, il solo sapere di avere il farmaco vicino può essere di grande conforto.

Sappiamo che molte persone hanno paura di volare ma vogliamo tranquillizzarti perché è una cosa assolutamente normale. Tuttavia, la maggior parte delle persone lo fa prima o poi e non bisogna lasciare che la paura di volare ti impedisca di viaggiare, scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze. Il nostro consiglio è quello di prepararti in anticipo, in modo da riuscire a combattere l’ansia ed essere quindi in grado di viaggiare in lungo e in largo con facilità.