Cocco, cioccolato e forno: quello che serve per una pausa spettacolare

Un dolce fresco e cremoso, un sapore avvolgente e un lavoro manuale molto veloce: la torta cocco e cioccolato è davvero super

La torta cocco e cioccolato è un dolce perfetto per tutte le stagioni, buona da servire sia alla fine di un pasto che per una merenda golosa.

Il mix tra il sapore fresco del cocco e quello avvolgente del cacao è una bomba e boccone dopo boccone non ne avremo mai abbastanza. Ed è anche una bella idea per un compleanno o per una festa in genere.

Torta cocco e cioccolato, tutti i passaggi che servono

Questa versione della torta cocco e cioccolato è già molto ricca. Ma per un effetto scenico più bello e per dare un tocco finale ancora più goloso, possiamo montare della panna e poi fare dei ciuffetti sulla torta, usando una sac-à-poche.

Ingredienti:

200 g di farina di cocco

80 g di farina 00

190 g di zucchero semolato

70 g di cacao amaro

150 ml di latte

150 g di burro

4 uova grandi

1 bustina di lievito per dolci

1 baccello di vaniglia

zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Tiriamo fuori il burro almeno 20 minuti prima di partire con la ricetta, ci serve morbido. Poi tagliamolo a pezzetti e mettiamolo in una ciotola insieme allo zucchero. Lavoriamoli insieme con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema.

A quel punto uniamo le uova intere, una alla volta. Solo quando la prima è ben incorporata passiamo a quella successiva. Poi aggiungiamo anche le due farine, ben setacciate insieme al cacao e al lievito. Lavoriamo ancora con le fruste per amalgamare tutto.

É arrivato il momento del latte che ci servirà per ammorbidire l’impasto. Il risultato finale deve essere quello di una base compatta, ma non dobbiamo preoccuparci se vediamo dei grumi: con la farina di cocco è possibile, non comprometterà il risultato finale.

Quindi versiamo l’impasto in uno stampo di 24 cm di diametro, già rivestito con un foglio di carta forno. Livelliamolo bene e poi inforniamo la torta cocco e cioccolato in forno statico preriscaldato a 180° per 40-45 minuti.

Verifichiamo la cottura con uno stecchino e quando il dolce è pronto sforniamolo, lasciandolo raffreddare direttamente nello stampo prima di sformarlo. La nostra torta è pronta: spolverizziamola con zucchero a velo e serviamola.