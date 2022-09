L’ex volto di Amici stava per salire sul palco ma poi il dramma: ‘I paramedici non hanno potuto fare nulla’

L’ex allievo di Amici soffriva da tempo di un disturbo, poi il dramma poco prima del concerto: i paramedici non hanno potuto fare nulla per lui.

Tantissimi volti di Amici escono fuori dal programma imponendosi come delle vere e proprie rivelazioni. Ci siamo ormai abituati a seguire le carriere nascenti di nomi che ora scalano le classifiche, ma che hanno mosso i loro primi impacciati passi proprio tra i banchi della scuola di Maria De Filippi. Il pubblico si affeziona, vedendoli “crescere” di fronte alle telecamere, fino a conquistare le piazze.

Molti dei cantanti, infatti, sono diventati dei veri e propri beniamini degli italiani e continuano a lanciare hit una dopo l’altra, radunando migliaia di fan ai loro concerti. Nelle ultime ore, però, uno di loro ha vissuto un momento molto difficile, legato alla sua salute. Parliamo di Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, oggi 19enne amatissimo dai giovani e impegnato con il suo Cadere Volare Live Tour.

Poco prima dell’ultima tappa di Cremona, però, l’artista ha dovuto annullare il concerto a causa di un malore che lo ha colpito. L’evento, dunque, è stato rimandato al giorno successivo, scatenando la bufera sui social da parte di coloro che avrebbero voluto vederlo. Il motivo, però, era davvero preoccupante e a spiegarlo è stato lui stesso.

“Fortissime fitte allo stomaco”, Sangiovanni si scusa coi fan: supporto dai vip

É stato lo stesso ex allievo di Amici a volersi raccontare con un video pubblicato sul suo profilo. Sangiovanni, poco dopo il malore, ha parlato ai suoi fan a cuore aperto, spiegando di soffrire di questi problemi da tempo. “Purtroppo soffro di questi dolori da un anno e mezzo“, ha esordito il cantante, scusandosi per quanto accaduto.

“Ho fatto delle cure, alcuni momenti ne soffro meno e altri di più…non sono mai andato a visitarmi“, ha detto il giovane, aggiungendo di non essere mai andato a fondo sul problema preferendo piuttosto dedicarsi al lavoro. Poco prima di salire sul palco di Cremona, però, Sangio ha iniziato ad avvertire queste fortissime fitte unite a forte nausea. “Purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato“, ha rivelato poi, facendo comprendere come il disturbo gli abbia fisicamente impedito di procedere con la sua esibizione e raccontando così il suo dramma sui social come successo ad un altro vip.

I fan che saranno rimasti delusi sul momento avranno, dunque, sicuramente compreso la gravità del problema, mentre da parte di vip e colleghi si scatena il supporto sui social. Diversi sono i nomi che hanno commentato il post del cantante, come Lorella Boccia, che gli ha lasciato un cuoricino, Giordana Angi che scrive “Con te” insieme all’emoticon di un bacio, mentre Veronica Peparini e Levante lo inondano di altri cuoricini rossi.