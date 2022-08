Dramma in mare per l’ex gieffino: ‘Ho sentito bombardare la nostra barca’

L’ex gieffino racconta un dramma vissuto in mare di recente, “Ho sentito bombardare la nostra barca”, le parole sconvolgono i fan.

La vita dei vip nostrani non è sempre rose e fiori. Nonostante la mondanità da copertina a cui assistiamo spulciando sui social, ogni tanto anche loro incappano in qualche brutto imprevisto. Naturalmente, a testimoniarlo ci pensano stories e post su Instagram, il metodo più immediato per condividere con i fan quanto appena vissuto e scoprire le loro reazioni. Uno dei volti più amati della tv ha fatto proprio questo nelle ultime ore.

Parliamo di Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello nel 2004 e da allora personaggio di punta dei piccoli schermi. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo proprio durante la partecipazione al reality, in cui la sua sensibilità, il gusto estetico e l’irrefrenabile spigliatezza e simpatia non sono passate inosservate. Quella è stata soltanto una porta di ingresso per il mondo dello spettacolo, portandolo poi a saltare da un programma all’altro in veste di opinionista e conduttore.

Dal 2019 è entrato a far parte del cast fisso di Detto Fatto su Rai 2 dove, ovviamente, Jonathan dispensa i suoi consigli di stile. Con un profilo Instagram seguitissimo da 389 mila persone, Kashanian è un’influencer perfetto e, con la sua parlantina, coinvolge quotidianamente i fan nella sua vita. Nelle ultime ore, però, un racconto molto forte ha destato preoccupazione.

“É scoppiato il finimondo”, Jonathan Kashanian racconta la disavventura

É stato lo stesso ex gieffino ad aprire l’argomento in una serie di stories su Instagram, esigenza sorta dai tanti messaggi ricevuti sul suo profilo da parte dei fan, come da lui spiegato. “Mi avete scritto in tantissimi, è stata una notte movimentata“, esordisce il conduttore con un volto visibilmente provato.

Così parte il racconto di un pericolo enorme vissuto durante una serata in barca nei pressi delle Isole Eolie, dove sta trascorrendo le sue vacanze insieme ad Aurora Ramazzotti ed altri amici. Il maltempo, che si è abbattuto improvvisamente sulla penisola, ha fatto rischiare una vera tragedia. “Per fortuna il nostro catamarano ha schivato in qualche modo tutto il brutto tempo“, dice Kashanian, per poi lasciarsi andare a maggiori dettagli.

“Ieri una barca di 24 metri si è schiantata sugli scogli…un’altra è affondata. Non si scherza col mare!“, ha proseguito poi, aggiungendo: “Ho sentito bombardare la barca, tremava, lampi, tuoni, un rumore assordante…il capitano è sceso e ha messo tutto in sicurezza“. Un dramma scampato per poco, dunque, che Jonathan ha descritto dicendo: “Fuori c’era un finimondo“.

L’esperto di moda ha poi rassicurato di essere rientrato dal mare, rinunciando all’ultimo giorno di barca a causa dell’allerta meteo. Subito dopo, con una raccolta di foto del nubifragio a Stromboli, manda il suo pensiero scrivendo: “Pensare che eravamo lì due giorni fa. Un abbraccio a tutti gli strombolani e ai turisti che sono lì in questo momento“.