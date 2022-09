Perché la matita occhi non scrive? Ecco i segreti per risolvere il problema!

Una matita occhi che non scrive è completamente inutile e dev’essere buttata? Non necessariamente. In alcuni casi questi cosmetici possono essere recuperati!

Le matite per gli occhi hanno tutte una consistenza più o meno cremosa. Proprio questa particolare consistenza permette alla mina della matita di lasciare una traccia colorata sulla pelle.

Naturalmente a seconda del prodotto si ottengono risultati differenti e il risultato finale può risultare più o meno intenso e più o meno duraturo.

Le matite a mina morbida / cremosa sono meno durature e sono adatte a essere sfumate con il pennellino. Purtroppo però la facilità con cui si sfumano è anche alla base della loro poca durevolezza.

Una make up realizzato con matite morbide dura sicuramente meno rispetto a quello realizzato con matite dure che, però, presenta altri tipi di difficoltà.

Le matite a mina dura lasciano una traccia colorata meno intensa rispetto alle matite più morbide e oleose. Il vantaggio consistente però sta nel fatto che i tratti di matita più dura si cancellano molto più difficilmente.

Può accadere però che, a prescindere dalla tipologia di matita e dalla durezza della sua mina, una matita potrebbe cominciare a scrivere gradualmente peggio di come scriveva al momento dell’acquisto.

Perché una matita non scrive o scrive poco? E come rimediare?

Vale la pena ribadire che non tutte le matite occhi scrivono allo stesso modo. Per questo motivo non è logico pretendere che una matita scriva come una matita dalla texture differente.

Può accadere però che una matita smetta di scrivere all’improvviso, finendo per scrivere peggio di come faceva al principio. In questo caso si può rimediare per riportare il cosmetico alle sue condizioni “di fabbrica”.

LA MINA SI È SECCATA

Come abbiamo già accennato, anche la matita dalla mina più dura presenta componenti oleose.

Può accadere quindi che queste componenti si secchino perché abbiamo chiuso male la matita oppure l’abbiamo lasciata senza cappuccio protettivo.

In questo caso la strategia migliore per recuperare una matita che non scrive più consiste nel temperare la matita fino a spezzare la punta per far emergere la mina nuova, quella che è rimasta “al riparo” all’interno della struttura di legno.

La mina nuova dovrebbe aver mantenuto la stessa consistenza e la stessa scrivenza della matita appena acquistata.

MATITE TROPPO DURE

Se il problema sembra essere il fatto che la mina sia troppo dura e che quindi non scriva a sufficienza, c’è un metodo un po’ artigianale ma che potrebbe essere risolutivo.

Innanzitutto immergiamo per qualche secondo la punta della matita in acqua cada in maniera che la temperatura dell’acqua “sciolga” le cere e gli oli presenti nella matita e renda più facile il suo utilizzo.

In secondo luogo è possibile riscaldare la mina della matita accanto alla fiamma di un accendino o di un fornello. In questo caso bisogna fare attenzione: la mina non deve mai toccare direttamente la fiamma, solo scaldarsi a causa dell’aria molto calda che la circonda.

A questo punto si può utilizzare la matita direttamente sulla palpebra oppure – per maggiore sicurezza – utilizzarla come un eyeliner e prelevare piccolissime quantità di prodotto con un pennellino.

MATITA OCCHI IMPOSSIBILE DA USARE

Se le matite troppo dure non scrivono, purtroppo le matite troppo morbide si spezzano. Questo significa in pratica che la mina delle matite molto morbide è in grado di lasciare una traccia di colore decisa e marcata … se la mina rimanesse integra!

Questo problema si presenta soprattutto se i cosmetici sono stati lasciati per troppo tempo in una stanza calda, al sole o se sono finiti sotto al getto di un phon.

L’unico modo per evitare di sprecare la matita perché la mina si spezza in continuazione consiste nel riporre la matita in frigorifero ogni volta che non la si usa o almeno per una mezz’ora prima di usarla.

Se abbiamo poco tempo può essere raffreddata anche nel frigo per qualche minuto, magari senza cappuccio per facilitare il raffreddamento della mina.

MATITA CHE NON HA MAI SCRITTO

Infine, se la matita che abbiamo acquistato non ha mai scritto come volevamo, molto probabilmente si tratta di un prodotto scadente.

Purtroppo a questo non c’è rimedio. Il problema potrebbe essere una quantità troppo ridotta di oli o una qualità di pigmento davvero scarsa.

Se abbiamo acquistato una matita che fin da subito non ha soddisfatto le nostre aspettative l’unica cosa da fare consiste nel prendere nota del marchio e non acquistarlo più.