Face Taping: la nuova tecnica anti-età che ti rivoluzionerà la vita

Hai mai sentito parlare del Face Taping? Si tratta di una tecnica anti-età che sta spopolando sul web. Ma di cosa si tratta esattamente?

Nell’ultimo periodo sul web sta circolando un consiglio di bellezza decisamente unico nel suo genere: il Face Taping. Ma in cosa consiste? In poche parole, si tratta di applicare del nastro adesivo sul viso per tutta la notte o per un periodo di tempo limitato sotto il trucco. Tutto questo con l’obiettivo di ridurre le rughe.

La tecnica del Face Taping non è una novità. Infatti, Frownies, la marca più famosa di nastro adesivo per il viso, è stata lanciata sul mercato nel 1889 ed è stata per lungo tempo uno dei più antichi segreti di Hollywood. Nel frattempo, molte donne di spicco hanno parlato dell’uso del nastro adesivo per il viso in occasione di eventi o durante le riprese per dare alla pelle un aspetto sollevato e più liscio. Ma questo metodo è la chiave per rimanere giovani o è solo un’altra tendenza social?

La tecnica del Face Taping

La tecnica del Face Taping è esattamente ciò che sembra, ovvero una tecnica che sostiene di combattere e prevenire le linee sottili e le rughe utilizzando un nastro adesivo. Quest’ultimo viene posizionato strategicamente sulle aree del viso. Indossandolo durante la notte, il nastro dovrebbe costringere i muscoli e limitarne il movimento, impedendo di fare espressioni facciali che inducono le rughe durante il sonno. Si dice anche che riduca e prevenga le rughe causate dal sonno sul fianco e sulla pancia.

Ma veniamo al dunque. Quali sono i benefici reali del Face Taping? Tutti i medici concordano sul fatto che le rughe e le linee sottili appaiono sicuramente migliori quando il nastro è applicato. Quindi l’utilizzo durante la notte sembra essere un punto irrilevante: il nastro non ridurrà le rughe. Tuttavia, se usato per un evento, può nascondere i segni dell’invecchiamento e donare un effetto lifting immediato al viso. Ma il suo uso è simile a quello del trucco per coprire le imperfezioni: è un effetto istantaneo, non una soluzione o un rimedio a lungo termine.

Come tutte le cose, anche questo metodo può avere degli effetti collaterali. Anche come soluzione momentanea e a breve termine, il nastro adesivo per il viso può essere piuttosto ingombrante. Risulta difficile da camuffare, anche con un trucco pesante o una parrucca. Tutti i medici hanno menzionato la possibile irritazione dovuta alla colla del nastro. Inoltre, l’uso ripetuto può essere e sarà irritante per la maggior parte delle persone, indipendentemente dai materiali del nastro. E se viene lasciato in posa troppo a lungo, si verificherà un accumulo di sudore e sebo dando luogo ad un’ostruzione dei pori e acne.

Da tutto ciò si può capire come Face Taping notturno sia piuttosto inutile. Infatti, non fornisce alcun tipo di beneficio permanente e può solo causare irritazione. Lo stesso vale per l’uso quotidiano. Il nastro adesivo per il viso è difficile da camuffare e l’uso ripetuto aumenta le possibilità di irritazione. Se qualcuno è in grado di riconoscerlo per quello che è, può andare bene occasionalmente. Basta ricordare che non è assolutamente un modo per trattare o prevenire le rughe.