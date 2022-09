Hai i polpacci molto piccoli? Ecco come puoi equilibrare le tue gambe con l’outfit

Se hai i polpacci molto piccoli, ma vorresti che sembrassero più robusti per dare maggiore equilibrio alla tua figura, ecco come puoi aiutarti con l’outfit.

I polpacci piccoli sono in difetto? Assolutamente no. Ma molte donne giurano che preferirebbero che fossero più voluminosi, anche solo per creare una perfetta armonia nella figura.

Detto ciò, se hai i polpacci molto sottili e vorresti che fossero leggermente più grossi, sappi che ci sono diverse soluzioni.

Ovviamente, dovendo tu in questo caso tonificarli e quindi agire sul muscolo, dovrai sostanzialmente fare degli esercizi specifici. Quali sono? Ce ne sono tanti e dipende molto anche da quello che ti piace fare.

La cosa migliore sarebbe andare in palestra e chiedere consiglio ad un personal trainer qualificato, che potrà darti un allenamento mirato per il tuo “problema”.

Se non hai tempo e voglia di andare in palestra, però, ci sono degli esercizi che potresti fare anche a casa tranquillamente.

Il primo è chiamato Calf Raises ed altro non è che una serie di alzate sulle punte. In sostanza in questo modo potrai far sì che il tuo muscolo si allunghi e si rafforzi.

Potrai aiutarti con un rialzo se preferisci, oppure farlo a terra e, quando ti senti particolarmente allenato, potresti anche aggiungere un carico per potenziare il risultato.

Il secondo esercizio è il cosiddetto Jump Squat, un esercizio pliometrico, che consiste nel fare un normale squat e concludere però con un salto. Perché ciò avvenga, infatti, dovrai sforzare moltissimo il polpaccio, che così potrà ingrossarsi a lungo andare.

Occhio sempre a ricordarti di mettere il peso sui talloni, per non sforzare inutilmente le articolazioni e non avere problemi in futuro.

Un altro esercizio utilissimo è il salto della corda, un esercizio perfetto per sviluppare la resistenza dei polpacci. Ti basta ripeterlo per dieci minuti di fila ed aumentare sempre di più la durata fino ad arrivare a mezz’ora.

Detto ciò, se hai i polpacci molto piccoli, puoi in qualche modo aiutarti con l’outftit? Certo. Ecco come.

Ecco come puoi aiutarti con l’outfit se hai i polpacci molto piccoli

Se hai i polpacci molto piccoli, puoi aiutarti tranquillamente con l’outfit in pochissime mosse.

Ricordiamo ancora una volta che questo non è affatto un difetto, ma se ritieni che non dia il giusto equilibrio alla tua figura, puoi mettere in atto qualche stratagemma che ingannerà l’occhio.

Innanzitutto, un trucco molto banale è scegliere gonne ed abiti che arrivino giusto al polpaccio. Perché? Molto semplicemente perché visivamente ingrossano, dando l’impressione che quindi la gamba sia più robusta di com’è realmente.

Allo stesso modo, potresti optare per un jeans oppure un pantalone skinny, perfetto per ingrandire la gamba, almeno apparentemente.

In modo analogo, puoi pensare di indossare anche un pantalone bianco: questo è il colore che allarga per antonomasia, quindi meglio di questo non esiste nulla al mondo.

E ancora, potresti pensare di fare esattamente il contrario e cioè puoi indossare pantaloni palazzo, cargo, oppure anche semplicemente a zampa, perché tutti questi “nascondono” praticamente la zona.

Passiamo alle scarpe: quali scegliere? Se devi scegliere cosa indossare in inverno sei molto più avvantaggiata, perché ti basta optare per degli stivali – che siano al ginocchio, oppure dei cuissardes – e indossare magari dei calzini alti e più doppi (anche di spugna magari), perché questi danno volume.

Se invece ti trovi in estate, niente paura: una soluzione c’è comunque. Hai diverse strade di fronte a te: puoi indossare dei sandali alla schiava, che “coprono” di più rispetti a quelli “classici”, oppure dei tacchi a spillo che, al contrario di quello che moltissime donne credono, allargano la gamba e non la snelliscono.

In alternativa, puoi sempre optare per dei sandali con cinturino, che fanno praticamente lo stesso effetto dei tacchi sottilissimi.

In pratica, dovrai fare esattamente l’opposto di quello che fanno le donne che invece hanno i polpacci robusti ovviamente.

In ogni caso, questa è l’ennesima prova che nella moda ad ogni problema c’è una soluzione.