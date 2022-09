La Lecciso e Albano sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Negli anni hanno dovuto affrontare innumerevoli avversità, tra cui la presenza a volte ingombrante della ex moglie del cantante, Romina Power. Loredana Lecciso ha però da poco fatto una dichiarazione inedita sul suo rapporto con Albano che ha stupito i fan.

Albano e Loredana Lecciso sono una coppia inossidabile del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni i due hanno anche avuto due figli, la bellissima Jasmine e Albano Jr., che hanno rafforzato ancor di più la loro unione. Loredana ha però voluto rilasciare alcuni dettagli sul suo rapporto con Albano che non aveva mai esplicitato prima. Ecco che cosa ha detto.

La coppia formata da Loredana Lecciso e Alano non ha mai smesso di far discutere. C’è chi ama vederli insieme e chi (la maggior parte) vorrebbe rivedere il noto cantante pugliese al fianco della sua compagna di sempre, la bellissima Romina Power. Proprio per rispondere alle solite malelingue Loredana ha voluto rendere pubblico un suo pensiero sulla sua relazione con Albano.

Loredana Lecciso, il commento su Albano dopo anni di mezzi silenzi

Pare che Loredana Lecciso non apprezzi affatto le voci che continuano a girare sul suo conto e su quello del compagno Albano, ma ha trovato un modo molto efficace per tenere fuori dalla vita di coppia i soliti haters con i loro commenti poco graditi.

Durante una intervista al settimanale Nuovo, Loredana (che si è espressa in modo gelido sulla Power) ha fatto sapere che, dopo tanti anni di relazione, ora lei e Albano non potrebbero andare più d’accordo. “Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

Insomma, pare proprio che Loredana abbia finalmente imparato a tenere testa alle malelingue e a chi non fa che interessarsi della sua vita privata. Intanto, dal punto di vista professionale, Loredana (che sembra abbia molti segreti da svelare) si è detta in cerca di nuove avventure. Le piacerebbe, soprattutto, poter presentare un programma con sua figlia Jasmine. Questo suo sogno diventerò mai realtà? Staremo a vedere…