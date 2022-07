Hai i polpacci robusti? Indossa questi capi per valorizzarli

Se hai i polpacci robusti e vuoi fare in modo che non vengano messi in risalto dall’outfit, ecco cosa potresti indossare per poterli valorizzare nel modo giusto.

Una delle caratteristiche – attenzione, caratteristiche, non difetto – più odiato dalle donne, sono i polpacci rubusti.

Spesso le donne credono che rendano le loro gambe poco femminili, perché non abbastanza affusolate e credono che non ci sia rimedio né per snellirli né per camuffarli con l’outfit.

In realtà entrambe le tesi sono sbagliatissime: innanzitutto tutto può migliorare, ogni parte del nostro fisico.

Anche per i polpacci robusti vale la stessa regola: non è vero che, come molte donne pensano, andare in palestra significa farli ingrossare ancora di più. Anzi, facendo gli esercizi giusti è possibile notare in poco tempo un netto miglioramento.

La prima cosa da fare è tonificare, non ingrossare. Cioè fare esercizi a carico leggero e ripetizioni lunghe.

Qualche esempio? Una camminata veloce, la corsa, la pedalata. Ma se non vuoi – oppure non puoi per qualche motivo – allenarti all’aria aperta puoi dedicarti anche ad esempio allo spinning, al nuovo, all’idrobike (che è come se fosse una via di mezzo tra i due sport).

Ovviamente a questo dovresti aggiungere una dieta bilanciata. Da evitare tutti gli alimenti molto salati, che trattengono liquidi. Sì, invece, ai drenanti naturali, come asparagi, spinaci, pompelmo, tanto per citarne alcuni.

Sì anche agli alimenti amidacei, ma con un basso indice glicemico. Qualche esempio? Orzo, farro, quinoa.

Detto ciò, possiamo migliorare di sicuro l’aspetto della nostre gambe con attività fisica ed alimentazione equilibrata, ma nel frattempo cosa possiamo indossare per valorizzare i polpacci robusti?

Ecco cosa indossare se hai i polpacci robusti

Esistono tantissimi capi che possiamo indossare per valorizzare i polpacci robusti e spesso in questo modo possiamo dare vita anche ad outfit davvero trendy, unendo così l’utile al dilettevole.

Un esempio è la gonna lunga, che quindi copre gran parte dei polpacci (in alcuni casi anche tutti), mettendoli in secondo piano.

Può sembrare banale, ma la lunghezza in questo caso è tutto: no alle lunghezze midi, che paradossalmente tagliano il polpaccio a metà e lo mettono ancora più in risalto.

Avrai invece bisogno, al contrario, di qualcosa che possa nascondere la zona di maggior spessore.

Potresti poi pensare di puntare anche su una fantasia particolare. Un esempio? Il maxi abito boho.

Questo tipo di abito, infatti, è perfetto dal momento che le fantasie estrose in genere attirano l’attenzione sul complesso più che su zone precise del corpo.

A quel punto, potrai concederti tranquillamente anche delle scarpe basse, perché il vestito non lascerà intravedere quasi nulla, quindi non avrai niente da snellire.

Allo stesso modo, anche la gonna a ruota – ma anche l’abito – è perfetta: è lunga più o meno come la precedente e, soprattutto, questa è ancora più larga.

La sua particolare forma – stretta sopra e larga sotto – fa sì che l’attenzione sia attirata nella zona superiore, quindi su seno, spalle, braccia e che invece l’occhio non arrivi proprio su gambe, glutei, polpacci.

Potresti provare ad indossarla con dei tacchi: adesso che siamo in estate potresti propendere per dei sandali ad esempio oppure per delle mules con tacco.

Ma attenzione: a differenza di quanto si pensi i tacchi a spillo non slanciano così tanto. Sono molto meglio i tacchi più larghi, che donano maggiore equilibrio alle proporzioni. In alternativa, andranno benissimo anche le zeppe, che sono anche decisamente più comode.

E ancora, potresti optare anche per un abito con spacco laterale. “Ma si vede comunque una gamba”, penserai. Sì, ma il taglio dell’abito già di per sé visivamente allunga, poi se a questo abbini una scollatura, tutti gli sguardi andranno sulla parte superiore del corpo e non su quella inferiore.

E poi, chi ha detto che devi rinunciare a minigonne ed abiti corti? Un trucco è quello di scegliere un abito semitrasparente, che lo diventi quindi dalla coscia in giù (e magari anche sulle braccia se non sono scoperte).

In questo modo potrai giocare sul vedo – non vedo, concederti comunque un outfit molto sexy e giocare con le trasparenze.

Se vuoi indossare dei jeans, potresti scegliere quelli a zampa: questi infatti sono stretti sulla coscia per poi allargarsi proprio nella parte inferiore, cioè proprio in corrispondenza dei polpacci.

In questo modo potrai tranquillamente indossare dei jeans senza mettere in risalto la parte inferiore delle gambe.

In modo analogo, anche il pantalone palazzo farà lo stesso effetto, così come anche il cargo.

Insomma, i capi da indossare per valorizzare i polpacci robusti sono davvero tanti, basta saperli cercare.

Se invece hai l’intera gamba robusta, ecco cosa puoi indossare per farla apparire più snella.

In ogni caso, basta davvero poco per modificare la percezione del proprio aspetto grazie all’outfit.