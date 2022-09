Scopri il metodo migliore per passare ai capelli grigi in modo graduale

Hai deciso di rinunciare alla tinta? Ti sveliamo il trucchetto da pro per passare ai capelli grigi nel modo più naturale possibile.

In questo periodo sempre più donne hanno deciso di rinunciare alla tinta, scegliendo invece di abbracciare la loro splendida chioma grigia.

Ma il problema sta nel fatto che questa non diventa completamente grigia da un giorno all’altro. Infatti, prima o poi si ha a che fare la temuta linea di demarcazione, che separa il colore della tinta da quello naturale.

Come passare naturalmente ai capelli grigi

Con il passare del tempo, i capelli grigi si manifestano sempre più presto perché il colore non aderisce come una volta. Ciò significa che bisogna colorare più spesso e questo inizia a diventare una perdita di tempo estenuante, per non parlare della sgradevole perdita di denaro.

Ma c’è un’alternativa: aspettare che la tua chioma diventi grigia in modo naturale. Qui di seguito troverai alcuni preziosi consigli per facilitare il periodo di transizione.

Applica il colore per capelli

Quando i capelli iniziano a diventare grigi, è possibile che si noti una linea di demarcazione tra la fine del colore e l’inizio del grigio. Di solito è questa linea di che infastidisce di più le donne. Il correttore per capelli è in grado di fondere le ciocche esistenti per creare l’aspetto di un colore uniforme. Non solo, è un prodotto utile per contrastare il diradamento. Ma se non vuoi acquistarne uno, puoi ricorrere ad un’opzione fai-da-te. Trova un colore di ombretto che corrisponda alla tua tonalità e mescolalo con il gel per capelli. Si può applicare quando la chioma è umida per coprire temporaneamente la linea di demarcazione.

Opta per dei tagli frequenti

Il passo successivo è lasciare che i capelli crescano. Una volta raggiunta una certa lunghezza, puoi tagliare il colore rimanente scegliendo magari un’acconciatura corta e passare così alla fase di transizione. Tieni presente che la lunghezza desiderata cambierà la velocità con cui potrai passare al grigio. Pensa al look che desideri e chiedi al tuo parrucchiere un taglio appropriato, in modo da non essere sopraffatte dalla tempistica. Se vuoi accelerare il processo, ricorda di fare piccoli tagli regolari, soprattutto se stai facendo crescere i capelli precedentemente tinti che sono secchi e danneggiati.

Elimina le tonalità indesiderate

Una volta terminato con successo il ciclo di colorazione e taglio, vorrai mantenere la tua chioma grigia. Come per il platino o per qualsiasi altra tonalità fredda, l’esposizione al sole può causare l’ossidazione dei capelli e la loro colorazione. Per prima cosa quindi, ti consigliamo di evitare i prodotti che contengono solfati e siliconi. Infatti, i solfati possono seccare le cuticole dei capelli e il silicone si attacca ai capelli, facendoli apparire giallastri.