Puoi mettere l’accendino in valigia? Ecco cosa dice il regolamento

Se sei una fumatrice te lo sarai già domandata, ma noi abbiamo la risposta: Si può mettere l’accendino in valigia?

Da fumatrice quante volte ti sarai chiesta se fosse possibile mettere in valigia il tuo prezioso accendino. Molti pensano che non si possa portare in aereo perché il fuoco è pericoloso, ma la questione non è così semplice.

Ci sono alcune linee guida che dovresti seguire. Continua quindi a leggere per scoprire maggiori dettagli sugli accendini nel bagaglio a mano e nel bagaglio da stiva.

Accendino in valigia: è consentito?

Prima di tutto vogliamo ricordarti che è assolutamente vietato fumare a bordo dell’aereo. Detto ciò, si può effettivamente mettere in valigia l’accendino? Sorprendentemente la risposta a questa domanda è sì. Ma solo alcuni tipi di accendino sono ammessi a bordo, e solo in alcune circostanze. Inoltre, ci sono delle differenze tra portare un accendino nel bagaglio a mano e portarlo nel bagaglio da stiva, quindi assicurati di conoscere le regole per evitare che il tuo accendino ti venga confiscato.

Cominciamo dal bagaglio a mano. Gli accendini sono ammessi, purché siano usa e getta o di tipo Zippo. Non sono però ammessi gli accendini elettronici. Sono esclusi anche gli accendini a torcia, quelli a forma di pistola o qualsiasi tipo di accendino che sembri un’arma. Limitati agli accendini usa e getta di base. Non è consentito portare nemmeno il liquido extra per accendini nel bagaglio a mano. Se hai bisogno di una quantità superiore a quella contenuta nell’accendino usa e getta, dovrai acquistarne altro una volta arrivata a destinazione. Non è inoltre permesso estrarre l’accendino durante il volo, quindi è bene tenerlo in tasca o in borsa. Tirarlo fuori durante il volo potrebbe rappresentare un rischio di incendio o essere visto come un atto di minaccia, quindi non farlo.

Passiamo ora al bagaglio da stiva. A causa del rischio di incendio, non è possibile portare l’accendino in aereo nemmeno tramite la valigia registrata, a meno che non sia privo di carburante. Tieni presente che anche una sola goccia conta, quindi anche se pensi che sia vuoto, i controlli di sicurezza potrebbero pensarla diversamente. Anche il liquido per accendini extra non è consentito, in quanto rappresenta un rischio di incendio. Se non puoi farne a meno, puoi portarne al massimo due, ma solo se sono contenuti in una custodia per accendini. Come per il bagaglio a mano, gli accendini ad arco, quelli elettronici e a torcia non sono ammessi. Quindi, anche se si dispone di una custodia approvata, questi tipi di accendini non sono comunque ammessi in aereo.