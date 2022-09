Giulia De Lellis non l’aveva mai detto, la confessione è da brividi: “Non ho più paura”

Giulia De Lellis non l’aveva mai confidato prima e la sua confessione ha gelato i suoi fedeli sostenitori che mai se lo sarebbero aspettato di sentire simili parole da parte sua in quanto è stata in grado di trasmettere loro tutta la sua incredibile forza.

Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di stupire i suoi fedeli sostenitori decidendo di rispondere alle loro curiosità. Tra questi c’è stato chi, oltre alle solite domande in merito alle sue storie passate, ha scavato di più nel suo passato chiedendole qualcosa di cui ancora non aveva parlato durante il corso di questi anni in cui è riuscita ad imporsi come uno dei volti più amati dagli utenti della rete.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico e ansia, ma che grazie all’aiuto di specialisti, anche se poi ha dovuto interrompere il tutto, è riuscita a superarli ed ora non ha più paura di doverli affrontare.

La confessione inaspettata di Giulia De Lellis ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che grazie alle sue parole sono riusciti a cogliere un prezioso messaggio.

Giulia De Lellis fa una confessione da brividi: “Soffrivo di attacchi di panico”

Giulia De Lellis, che ha stregato tutti con il suo incredibile look, ha deciso di parlare a cuore aperto come soltanto lei sa fare con i suoi fedeli sostenitori rivelando che cosa ha passato durante il corso di questi anni e di come questo l’abbia aiutata a crescere diventando una donna più matura.

“Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli” ha ammesso con estrema sincerità. “Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia” ha poi spiegato, rivelando da che cosa nasce il tutto dentro di lei. “Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura…“ ha confidato, rivelando che questo è il suo modo di riuscire ad affrontare un attacco quando le succede.

“Ho fatto un periodo di analisi ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista” ha poi concluso Giulia De Lellis su Instagram, mostrando a tutti i suoi fan un lato inedito della sua storia di cui non erano a conoscenza fino a questo preciso momento.