Giulia de Lellis e il look da indossare sia in estate che in inverno!

Giulia De Lellis e il look postato sui social media tutto da copiare! Vediamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna il look della influencer nel dettaglio, il perché è così giusto da un punto di vista stilistico e come ricrearlo da zero!

Tutto il settore del fashion ha subito un recente cambio repentino, infatti se pensavamo di conoscere tutte le regole e le novità della moda ci sbagliavamo di grosso! Le ultime tendenze sono diverse, anticonformiste e al passo con i tempi! Giulia De Lellis indossa un look che mai avremmo pensato di indossare ma che è il vero MUST-HAVE del momento!

Giulia de Lellis è sicuramente una tra le influencer italiane più seguite sui social media proprio per il suo amore per la moda e il suo personale senso dello stile.

Infatti la passione per la moda è sempre stata forte nella ragazza romana, ma con il tempo, e anche un po’ di successo in più, la de Lellis ha costruito intorno a se non solo uno stile ben preciso ma una vera e propria anima fashion.

E proprio per questo motivo dobbiamo tenere d’occhio ogni suo movimento di stile, look indossato e postato, e Giulia de Lellis non si fa attendere perché si è mostrata sui social media con indosso un look molto interessante da un punto di vista stilistico.

Allora bando alle ciance! Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo perché ci piace tanto l’outfit della influencer romana!

Giulia de Lellis e il look che si può indossare sia in estate che in inverno! Scopriamo i dettagli!

Se vi dicessi la parola “bikini” a voi cosa viene in mente? Sicuramente al mare o alla piscina, alle vacanze estive e a tutti i nostri look da spiaggia che dobbiamo ancora sfoggiare. Ma ciò che non ci viene proprio in mente è l’idea di indossare il bikini in inverno nei nostri look da sera. Esatto! Perché questa è proprio una delle novità dell’anno!

Il look di Giulia de Lellis fotografato e postato su Instagram solo pochi giorni fa si componeva di un completo a tre pezzi composto da camicia/cardigan, pantalone a vita alta e il pezzo sopra del bikini. Il tutto base beige con fantasia floreale firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Al completo è stata abbinata una scarpa fucsia con tacco alto e platform, stringata e allacciata in caviglia. A chiudere una borsa a mano gialla firmata Fendi.

Il total outfit non solo è trendy e al passo con le tendenze, ma anticipa anche quella che sarà la moda dell’inverno. Perché al posto dei vostri crop top o bralette di pizzo sotto la giacca per le serate fashion invernali la moda dice di indossare in costume a triangolo! magari con delle fascette da poter legare in vita!

Infatti la particolarità dell’outfit della de Lellis è proprio la versatilità: nonostante la fantasia floreale il look abbinato ad accessori più strong come un anfibio e una giacca di pelle può essere indossato per una serata invernale con gli amici! A proposito, Elodie indossa il look perfetto da invitata alla cerimonia estiva!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora vi do appuntamento alla prossima, per conoscere tutte le ultime novità in fatto di fashion, e non solo!