Totti e Ilary: cambia tutto prima del divorzio? Il gesto di lui che zittisce tutti

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi cambia tutto prima del divorzio? Il gesto di lui ha zittito le malelingue che non si sono risparmiate durante il corso di queste settimane.

Francesco Totti e Ilary Blasi a breve si incontreranno con i rispetti legali per ufficializzare la loro separazione, ma prima di questo momento non mancano le indiscrezioni in merito a come andranno le cose o come sarebbero potute andare se uno dei due avesse assunto un atteggiamento differente.

A rivelarlo, infatti, è il migliore amico di lui Alex Nuccetelli, noto al pubblico della rete anche per essere l’ex marito di Antonella Mosetti, che ai microfoni de Il Corriere della sera ha riportato pubblicamente, attraverso il suo consenso ovviamente, le parole che l’ex Capitano della Roma gli avrebbe riferito in merito all’addio con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Parole che fanno dedurre che tra loro forse non è ancora del tutto finita.

Ilary Blasi e Francesco Totti ci ripensano? Le dichiarazioni di lui riaccendono le speranze

Francesco Totti, che ha subito la drastica decisione di Noemi Bocchi, ha zittito il gossip come soltanto lui sa fare e attraverso il suo migliore amico ha rivelato che nonostante tutto lui prova ancora qualcosa per Ilary Blasi in quanto insieme hanno trascorso una vita intera e guai a chi gliela tocca.

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli” avrebbe dichiarato durante il corso di una chiacchierata privata riaccendendo le speranze dei loro fedeli sostenitori che sperano possano tornare di nuovo insieme. “Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo” avrebbe aggiunto sempre in via confidenziale.

“Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato” avrebbe poi concluso confermando di essersi allontanato lui da lei prima di mettere un punto alla fine del loro matrimonio.

Tra Ilary e Totti è davvero finita oppure c’è ancora qualche speranza che i due possano tornare di nuovo insieme?