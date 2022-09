Devi usare il bagno dell’aereo? Evita figuracce: non fare questi errori

Se sei in aereo e devi recarti in bagno, ci sono alcuni accorgimenti che dovresti tenere bene a mente. Ecco quali sono.

Ti è mai capitato di essere in volo e non riuscire più a trattenerla? Bè, in qualsiasi aereo si dovrebbe rispettare una certa etichetta, soprattutto quando si tratta della toilette.

Chi già ha avuto questa esperienza sa bene che si tratta di un momento spiacevole, a causa sia dello spazio angusto sia delle turbolenze che si possono avvertire. Per non parlare del violento sciacquone a vuoto così stridente che sembra possa risucchiarti nella stiva.

Come utilizzare il bagno dell’aereo

Per non rischiare di farti trovare impreparata la prossima volta che sali a bordo e hai bisogno di utilizzare il bagno, ti elenchiamo alcuni consigli utili.

Scopriamo dunque insieme quali sono le regole più importanti da rispettare quando devi utilizzare la toilette dell’aereo.

NON PERDERE TEMPO

Se i sedili degli aerei sono scomodi, allora passare più tempo del necessario in un bagno delle dimensioni di un ripostiglio dovrebbe essere davvero insopportabile. Quindi la cosa migliore da fare è quella di non perdere tempo e trattare il viaggio in bagno come uno sprint: il tempo più veloce vince, ma ricorda che anche le buone maniere contano, quindi non lasciare un pasticcio. Ovviamente con la presenza di uno o due toilette all’interno dell’aereo, si possono formare lunghe file. Perciò sii cortese con il resto dei passeggeri e fai in modo che il tuo viaggio in bagno sia breve.

NON SPORCARE

Per rispetto dei compagni di volo, fai del tuo meglio per riordinare dopo il bagno. Questo include pulire il lavandino e mettere gli asciugamani di carta/fazzoletti usati nella spazzatura. Per coloro che desiderano un po’ di pulizia in più prima di affrontare il bagno, ti suggeriamo di portare delle salviette antibatteriche per pulire le superficie più utilizzate. Dovrebbe essere superfluo dirlo, ma il dovere più importante rimane. Non dimenticare di tirare lo sciacquone!

RICORDATI DI INCHIAVARE LA PORTA

Non tutti amano le sorprese, soprattutto a bordo di un aereo. Quindi, fatti un favore e non fatti beccare nel momento più imbarazzante (per te e per l’altro passeggero) perché ti sei dimenticata di chiudere bene la porta del bagno. Può diventare ancora più imbarazzante se la persona che entra per sbaglio è il tuo compagno di posto. Questo è un modo sicuro per far durare il volo di andata e ritorno un’eternità.

NON SCEGLIERE IL MOMENTO SBAGLIATO PER ANDARE IN BAGNO

L’imbarco è un momento frenetico e cercare di raggiungere il bagno mentre i passeggeri sono alla ricerca di cestini per riporre le valigie non è certo il massimo. Quindi, il consiglio è quell di andarci prima di salire a bordo. Se invece devi andare alla toilette durante in volo e non è urgente, sceglie un orario in cui ci sia un po’ di spazio. Quindi un orario in cui l’attesa è minima, in modo da non contribuire alla folla in fondo all’aereo. Se sei impaziente di andare e rimani bloccata dietro al carrello metallico dei pasti che sembra muoversi al rallentatore, la colpa è solamente tua che non hai programmato meglio la tua pausa bagno!