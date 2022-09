Sabbia nei costumi da bagno? Il rimedio più facile ce l’hai a casa tua!

Se anche nei tuoi costumi è rimasta intrappolata la sabbia ecco il rimedio più facile: ce l’hai proprio a casa tua.

La stagione estiva è quasi giunta al termine e anche se ancora settembre offre bellissime giornate di sole molti sono già rientrati dalle vacanze. Per chi già pensa di riporre i costumi da bagno o a breve lo farà è giunto il momento di conoscere tutti i segreti per lavarli al meglio.

Molto spesso infatti capita di sciacquare i costumi in modo sommario e veloce e di conseguenza riporli anche senza aver prima eliminato tutti i granelli di sabbia intrappolati nelle trame del tessuto.

Una pratica, oltre che poco igienica anche fastidiosa, visto che rischia di farci sporcare gli armadi di sabbia. Se infatti all’interno del tessuto resta impigliata la sabbia il rischio che possa cadere anche dove li riponiamo è alto. Come fare allora? Il rimedio più facile per eliminare la sabbia dal costume da bagno ce l’hai proprio a casa tua.

Ecco come togliere la sabbia dai costumi da bagno

Alzi la mano a chi non è mai capitato di ritrovarsi con i costumi da bagno pieni di granelli di sabbia intrappolati nelle trame del tessuto? Se poi abbiamo dei bambini di sicuro non sarà una novità.

Sedersi sul bagnasciuga, giocare sulla sabbia insieme ai nostri figli, e prendere la tintarella sulla riva, sono tutte azioni che possono contribuire a far entrare i granelli di sabbia nelle trame del tessuto del costume.

Ma del resto non è nemmeno pensabile stare troppo a preoccuparsi e limitarsi per la paura di rovinare questo indumento adatto alla vita di mare. Insomma, è normale che nel costume si possano nascondere i granelli di sabbia.

Ecco che allora è invece bene sapere come fare per eliminarli. Già vi avevamo fornito qualche delucidazione in merito. Qui infatti puoi trovare i rimedi per togliere la sabbia dal costume e farlo tornare come nuovo.

Questi accorgimenti sono di sicuro dei validi metodi per pulire al meglio i costumi da bagno ed eliminare i fastidiosi granelli di sabbia dalle trame del tessuto. Ma non solo.

Esiste anche un altra maniera, a cui molti non pensano, per togliere la sabbia dai costumi e ce l’abbiamo proprio a portata di mano in tutte le nostre case.

Se finora avete sempre lavato a mano i costumi da bagno per paura di rovinarli dovrete iniziare ad adottare un altro metodo, ovvero metterli in lavatrice. Questo elettrodomestico infatti riesce ad eliminare definitivamente la sabbia dai costumi.

Molti però per la paura di rovinare i propri costumi evitano di lavarli in lavatrice. Ora, se nell’etichetta è vivamente sconsigliato dovremmo evitare, ma in linea di massima, quasi tutti i costumi, e specie quelli dei bambini, si possono tranquillamente lavare in lavatrice importante è sapere come fare per non scolorirli o eliminare l’elasticità.

Ovviamente essendo realizzati con tessuti elastici come la Lycra, ma anche altri tessuti elasticizzati e che aderiscono bene al corpo, non potranno essere messi in lavatrice a temperature elevate e insieme agli altri vestiti.

Intanto è bene scegliere un lavaggio o per capi sintetici o delicati, a seconda della tipologia di lavatrice che abbiamo. La temperatura poi non dovrà superare i 30°C, quindi vanno lavati in acqua fredda.

Inoltre, se vogliamo stare ancora più tranquille possiamo inserire i costumi all’interno degli appositi sacchetti adatti per lavare anche la biancheria intima, come i reggiseni, in lavatrice.

In questo modo non rovineremo i nostri costumi ma al tempo stesso torneranno puliti e belli come nuovi e anche la sabbia sarà eliminata definitivamente.