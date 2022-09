Pantaloni a vita alta: gli errori che non devi commettere quando li indossi

By

I pantaloni a vita alta sono i più amati da noi fashion lovers, perché sono comodi, ci fanno sentire a nostro agio e in questo momento di super tendenza. Ma a volte indossarli diventa complicato, se non conosciamo le regole giuste!

Che siano di jeans, di cotone, a tinta unita o a fantasia, i pantaloni sono il capo d’abbigliamento più utilizzato in assoluto da noi donne. Ma siamo veramente convinte di saper indossarli nel modo giusto? Perché nel fashion non si possono commettere questi errori di stile! Scopriamo quali sono!

Il guardaroba di una donna è infinito. Possediamo tantissimi capi d’abbigliamento che facciamo fatica ad indossarli tutti in un unica stagione.

Abbiamo maglie, camicie, canottiere, abiti, gonne, pantaloni corti e pantaloni lunghi. Potremmo scegliere un look diverso ogni giorno, data la quantità di abiti che possediamo, ma spesso scegliamo di indossare quel look che ci fa sentire a nostro agio. E in questo senso spesso e volentieri il protagonista dell’outfit è un pantalone a vita alta.

Perché? Sono comodi e di tendenze. Ci sentiamo a nostro agio e bellissime. Nonostante ciò cadere nell’errore di stile può essere semplicissimo, soprattutto se non si conoscono le regole per indossare e scegliere al meglio il pantalone a vita alta.

Da oggi nessuna paura, perché stiamo per conoscere delle semplicissime regole di stile utili all’ora di indossare il pantalone a vita alta!

I pantaloni a vita alta come si scelgono? E quale fa più al caso nostro?

Per anni sono stati totalmente dimenticati e rimpiazzati da quelli a vita bassa, ma i pantaloni a vita alta sono tornati di tendenza e difficilmente lasceranno il proprio posto nella moda. Ma nonostante sembrino facili da indossare non è così. Perché se scegliamo il modello sbagliato rischiamo di non valorizzare la nostra figura!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare al meglio i pantaloni a vita alta:

se abbiamo una fisicità “a rettangolo”, ossia che non presenta un punto vita molto delineato, dovremmo evitare i pantaloni a vita alta aderenti sulla pancia. Questi non donerebbero linee alla nostra silhouette finendo per non valorizzarci. Scegliete al contrario un pantalone a vita alta con pinces e morbido sulla gamba. Il modello largo riuscirà a creare otticamente un punto vita delineato. opta per la maglia giusta: qualunque pantalone a vita alta scegliamo, la maglia giusta sarà la ciliegina sulla torta del nostro total look. Cercate sempre di “alternare” le forme. Quindi se il pantalone che indossiamo è stretto scegliamo una maglia larga, oppure se indossiamo un pantalone flare optiamo per una canotta o body aderente. Perché? Anche se indossare un outfit totalmente aderente o totalmente largo è di tendenza, possiamo sbagliare l’occasione di utilizzo. Quindi per la vita di tutti i giorni e le giornate a lavoro cerchiamo sempre di alternare i capi che indossiamo, in modo da essere sempre al top. A proposito, I look perfetti per ogni forma fisica! Per sentirsi al meglio dopo le vacanze!

Anche per oggi volge al termine questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come indossare i pantaloni a vita alta senza commettere errori di stile.

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre aggiornate su tutte le news dal mondo del fashion!