Ecco i 3 tagli corti che regneranno sovrani per tutto l’autunno

L’estate sta finendo e lascerà il posto all’autunno e, di conseguenza, a nuovi tagli di capelli, sia corti, che medi, che lunghi. Ecco quali saranno i trend che rientreranno nella prima categoria.

L’autunno è ormai alle porte: mancano circa tre settimane a questo tanto temuto cambio di stagione, quindi dobbiamo anche prepararci a dei cambi di tendenze.

I colori accesi dell’estate lasceranno posto al grigiore dell’autunno, i raggi di sole diventeranno sempre più spenti, le giornate si accorceranno sempre di più.

Sembra un quadro non proprio idilliaco, ma la buona notizia è che possiamo approfittare di questo periodo per pensare ad un cambio di look.

Quando una donna vuole cambiare qualcosa, si sa, parte sempre dai capelli: ma in quale direzione dobbiamo andare – con l’aiuto del nostro hair stylist – in questa stagione?

Se ami portare i capelli corti, ecco una lista dei tagli che saranno di tendenza per tutto l’autunno.

I tre tagli corti di tendenza di questo autunno

Uno dei tagli di cui non potranno fare a meno per tutto l’autunno le appassionate di capelli corti è il Bob Anni ’90.

Da non confondere con il Torn Bob, il cosiddetto “taglio strappato” – quello portato in quel decennio da Natalie Imbruglia, per intenderci – questo taglio è perfettamente geometrico.

Dritto, pari, preferibilmente liscio e portato con la riga centrale, questo è il taglio perfetto per chi ama la precisioni, le linee decise, la simmetria.

Parliamo del taglio che rese celebre Victoria Beckam ai tempi delle Spice Girls, quindi iconico da tutti i punti di vista.

Attenzione: questo taglio necessita di molta manutenzione. Sì, perché non ci troviamo di fronte al tipico taglio spettinato, quello che necessita di pochissime accortezze. Questo è un taglio che non è per tutte e non è adatto a tutte.

Innanzitutto dobbiamo specificare che sta bene soprattutto su chi ha i capelli lisci per natura, perché la tua chioma tende al crespo, difficilmente potrai domarla al punto da ottenere il risultato perfetto, oppure per farlo dovrai usare troppi prodotti che alla lunga potrebbero rovinare i capelli.

In secondo luogo, dovresti optare per un apposito shampoo, magari idratante, oppure lisciante, così che l’effetto finale sia una chioma morbidissima.

Un altro trend perfetto per le donne che amano i tagli corti è il bouncy lob. Di cosa si tratta? Dell’esatto opposto rispetto al succitato taglio.

In sostanza, l’effetto finale dovrà essere un taglio con qualche sfilatura qua e là, per dare vita ad insieme di onde. La parola d’ordine quindi qui sarà movimento.

Il risultato? Un taglio movimentato, voluminoso, estremamente sensuale. In questo caso inoltre c’è una buona notizia all’orizzonte: avrai bisogno decisamente di minore manutenzione: questo taglio è nato per essere vagamente spettinato.

Chiude il trio un altro taglio perfetto per le amanti del corto: il british mullet. Trattasi di un taglio gederless, di stampo rock, anzi potremmo dire grunge.

Questo è il taglio spettinato per antonomasia: è adatto soprattutto a chi non ha tempo oppure voglia (oppure anche entrambe le cose) di stare dietro ai capelli ogni giorno.

Come si porta? Con una frangetta baby per essere in pieno stile british, ma se preferisci puoi optare anche per una curtain bangs.

In ogni caso, adesso che sai cosa aspettarti da questo autunno, puoi andare dal parrucchiere e sbizzarrirti come meglio credi.