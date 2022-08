Michelle Hunziker senza pace: prima del ritorno in tv arriva una terribile notizia

Michelle Hunziker non sta di certo vivendo un periodo facile. Prima del ritorno in tv con Striscia la Notizia, la conduttrice ha ricevuto una terribile notizia.

Michelle Hunziker sta vivendo senza alcun dubbio un periodo piuttosto intenso della sua vita, dove di certo non c’è il rischio che possa annoiarsi. Se prima dall’estate si è parlato della fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi ora si parla soltanto del suo rapporto con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini.

I due sembravano aver formato una coppia davvero molto affiatata, fin quando il settimanale Chi non ha lanciato la bomba affermando che il rapporto era giunto al capolinea. La conduttrice ha preferito non replicare, ma Roberto Alessi ha smentito la notizia rivelando che Giovanni starebbe aprendo anche uno studio a Milano per di starle vicino.

Ora però a poche settimane dal suo ritorno in tv, Michelle Hunziker ha ricevuto una terribile notizia che mette in crisi ancora una volta tutto quanto.

Giovanni Angiolini non si trattiene: colpo basso a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, che di recente ha mostrato i suoi figli segreti, al suo ritorno ha dovuto fare i conti con una brutta notizia in quanto Giovanni Angiolini non ha alcuna intenzione di farla passare liscia e sui social una sua recente stories ha rapidamente fatto il giro del web.

La conduttrice ha fatto il suo ritorno a Milano e lui è restato in Sardegna e sui social ha pubblicato una breve clip in cui si vede il bellissimo mare che la terra permette di usare ai suoi ospiti. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male. Peccato che abbia taggato come città in cui si trovi Milano e non il reale luogo in cui il tutto è situato.

Lo strano gesto di Giovanni Angiolini non è passato inosservato e c’è chi lo vede come una chiara frecciata alla conduttrice di Striscia La Notizia che si trova proprio nel capoluogo lombardo che oltre al danno dovrebbe subire anche la beffa. Alcuni fan però, che non credono nella rottura tra loro, sono convinti che sia semplicemente un modo carino per punzecchiarsi a distanza.

Almeno per il momento non è data sapere la verità, ma per Michelle Hunziker in entrambi i casi si mette male considerato che ha dovuto lasciare la bellissima Sardegna per tornare alla vita di sempre.