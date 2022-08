Dopo 25 anni Harry vuole la verità: perché Diana temeva di essere uccisa?

Il Principe Harry è stato profondamente segnato dalla morte di Diana e, dopo 25 anni, potrebbe aver fatto una scelta davvero drastica, cioè quella di fare chiarezza.

La morte di Lady Diana, avvenuta il 31 Agosto 1997, è sempre stata avvolta da un fitto mistero e da moltissime voci non confermate ma alimentate dalla forte preoccupazione della Principessa negli ultimi anni della sua vita.

Dopo il divorzio da Carlo i rapporti tra la Principessa Diana e la Famiglia Reale erano diventati terribilmente tesi.

A far precipitare le cose erano state le pesantissime dichiarazioni di Diana durante una famosissima intervista televisiva durante la quale Diana definì il suo matrimonio “un po’ troppo affollato”.

Dopo aver richiamato l’attenzione del pubblico sui tradimenti di Carlo con Camilla, Diana ricevette una lettera della Regina in cui Elisabetta II le consigliava di chiedere al più presto il divorzio per mettere fine a quella incresciosa situazione.

Anziché sentirsi libera e finalmente felice, dopo aver lasciato la Famiglia Reale e aver divorziato da Carlo Lady Diana diventò sempre più paranoica.

Diana arrivò a confidarsi con gli amici più intimi affermando che era certa che prima o poi sarebbe morta in un’incidente d’auto o d’aereo.

Dopo moltissimi anni dalla morte di sua madre, e dopo esseri liberato dai suoi obblighi nei confronti della Famiglia Reale, Harry ha deciso di andare fino in fondo per capire se le paure di Diana erano fondate.

Harry ha scoperto che c’era la Famiglia Reale dietro la morte di Diana?

Una delle voci più insistenti in merito alla morte di Diana era che la Famiglia Reale e in particolare il Principe Carlo avevano organizzato l’incidente.

Questa diceria, apparentemente senza alcun fondamento, è stato ciò che ha spezzato il cuore di Harry continuandolo a farlo soffrire per tutti questi anni.

Come si può vivere con il dubbio che sia stata la tua stessa famiglia a organizzare la morte di tua madre?

Me perché Carlo avrebbe dovuto volere la morte di Diana? Le dicerie popolari sostenevano che il Principe di Galles voleva togliere di mezzo la sua ex moglie per poter sposare Camilla Shands, il suo unico grande amore.

Dal momento che Carlo e Diana erano già divorziati, però, e all’epoca anche Camilla lo era, i due avrebbero potuto sposarsi senza problemi. Perché la presenza di Diana era ancora così ingombrante, quindi?

Il motivo è che il futuro Re d’Inghilterra non può risposarsi se la sua ex moglie è ancora in vita, per evitare l’imbarazzo dovuto al fatto che sarebbero esistite contemporaneamente due Principesse di Galles, con tutte le scomode che si sarebbero create anche a livello personale e familiare.

Se invece la ex moglie di Carlo fosse morta, Carlo sarebbe stato considerato alla pari di un vedovo e sarebbe stato libero di sposare chi desiderava. Come ci ha insegnato la storia, le cose sono andate esattamente così: Camilla oggi è la moglie di Carlo, la futura Regina d’Inghilterra (per volere di Elisabetta II) ed è amatissima dai sudditi.

Nonostante il fatto che ormai sia passata molta acqua sotto ai ponti e la morte di Diana dovrebbe appartenere al passato, il Principe Harry non si dà pace e pare abbia deciso di assumere diversi investigatori privati per scoprire la verità sugli ultimi anni di Diana.

Tutto quello che Harry scoprirà dovrebbe essere contenuto nel libro di memorie che dovrebbe uscire alla fine dell’anno (e che in realtà è stato già rimandato diverse volte).

Secondo molti esperti la Famiglia Reale è molto preoccupata dalle rivelazioni che Harry potrebbe fare nel suo libro, soprattutto perché questo significherebbe riportare l’attenzione sull’ingombrante figura di Lady D.

Di certo non si tratterebbe di una mossa a favore della monarchia inglese dal momento che, purtroppo, il momento in cui Carlo e Camilla dovranno salire al trono d’Inghilterra è sempre più vicino mano a mano che peggiorano i problemi di salute della Regina Elisabetta.

C’è da chiedersi se questo tornare continuamente sulla figura di sua madre faccia bene anche a Harry, che sembra legato al filo doppio a un passato di sofferenza.

In più di un’occasione Harry ha affermato di sentire la presenza di Diana accanto a sé, soprattutto nel momento in cui ha formato una nuova famiglia insieme a Meghan. Non è nemmeno un caso che la più piccola di casa Sussex abbia, come secondo nome, proprio il nome di Diana.