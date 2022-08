Pan di Spagna allo yogurt bianco, non solo una base: un piacere pazzesco

Perché preparare il Pan di Spagna classico quando basta aggiungere solo lo yogurt bianco per trasformarlo in un dolce più goloso?

Pan di Spagna sì, ma ancora più morbido e delicato della ricetta che prepariamo di solito. Questo è il Pan di Spagna allo yogurt bianco: un dolce soffice da portare in tavola a colazione, da servire a merenda ma anche da farcire a nostro piacere. Perché questa è anche la base giusta per una torta più complessa, tra creme spalmabili, marmellate, panne e molto altro.

Stiamo parlando della ricetta classica, ma con l’aggiunta dello yogurt diventa ancora più morbidosa e delicata. E non c’è bisogno di usare una bagna, perché rimane soffice.

Pan di Spagna allo yogurt bianco, conserviamolo così

Sotto una campana di vetro, oppure semplicemente avvolto dalla pellicola alimentare, il Pan di Spagna allo yogurt bianco dura diversi giorni.

Ingredienti:

200 g di farina 00

200 g di zucchero semolato

1 vasetto di yogurt bianco magro

40 ml di olio di semi

4 uova medie

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale fino

50 g zucchero a velo

Preparazione:

Partiamo separando gli albumi dai tuorli. Versiamo i tuorli in una ciotola insieme allo zucchero, montandoli insieme con le fruste elettriche a velocità media. In un’altra ciotola, usando sempre mescoliamo lo yogurt e l’olio di semi e poi aggiungiamoli alla base del Pan di Spagna composta da tuorli e zucchero.

In una terza ciotola, dopo aver lavato bene e asciugato le fruste elettriche, montiamo invece gli albumi con un pizzico di sale fino a quando arrivano ad essere ben fermi. A quel punto aggiungiamoli al composto precedente mescolando tutto con una spatola, facendo movimenti dolci dal basso verso l’alto per non smontare nulla.

Arriva il momento delle polveri. Uniamo anche la farina setacciata insieme al lievito, sempre con movimento dal basso verso l’alto, fino a quando otteniamo un composto liscio. Quindi versiamolo in uno stampo a cerniera da 26 cm, già coperto sulla base con carta forno.

Lasciamo cuocere in forno statico a 180° per 35 minuti. Prima di estrarre, basta la solita la prova stecchino: infilato al centro, se esce pulito e asciutto siamo a posto.

Tiriamo fuori il Pan di Spagna allo yogurt bianco e lasciamolo raffreddare direttamente nello stampo. A quel punto sformiamolo ed è pronto per essere assaggiato, con una pioggia di zucchero a velo per completarlo.