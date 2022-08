Noemi, sirenetta a bordo piscina: il fondoschiena è spaziale

By

Noemi sempre più bella: la cantante lascia tutti senza fiato postando una foto in bikini in cui sfoggia un fondoschiena spaziale.

Noemi regala uno spettacolo mozzafiato mostrandosi in bikini e condividendo la foto in cui sfoggia un fisico strepitoso e un fondoschiena spaziale. Oltre a regalare ai fan il suo inconfondibile e bellissimo sorriso, la cantante, durante l’estate 2022 ha pubblicato spesso foto in bikini lasciando, puntualmente, senza parole i fan che approvano ogni volta che la loro beniamina sceglie di condividere una foto.

Stavolta, però, la cantante ha deciso di far impazzire tutti e, al termine dell’estate, prima di accogliere settembre, mese che, solitamente segna l’inizio di tanti progetti lavorativi, ha fatto un dono molto prezioso ai suoi fan.

Noemi, spettacolo mozzafiato in bikini: web in delirio

Noemi, raggiante e felice per la sua vita privata e per gli importanti obiettivi lavorativi che sta raggiungendo, sprigiona tutto il proprio entusiasmo attraverso una semplice foto da cui traspare anche il benessere raggiunto da quando ha scelto di rimettersi totalmente in forma seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e un allenamento costante.

“Esco solo per darvi un po’ di news”, scrive Noemi sfoggiando un sorriso contagioso, i capelli rossi, occhiali da sole, bikini e fisico strepitoso. Una foto semplice e scattata in un momento di totale relax per la cantante che, solo pochi giorni fa, aveva regalato ai suoi followers una colazione mozzafiato con vista mare.

Ma quali sono le notizie che la cantante ha voluto dare ai fan mostrandosi in tutto il suo splendore? Noemi che, negli scorsi giorni ha ricevuto un messaggio da un haters che pensava di aver taggato il profilo di Noemi Bocchi, ha ricordato ai fan l’appuntamento a Milano per il concerto del 6 settembre.

Protagonista ormai indiscussa della musica italiana da anni, tra le artiste frequentatrici assidue del Festival di Sanremo, Noemi deciderà di riprovarci nuovamente presentandosi sul palco del Teatro Ariston per l’edizione 2023 della kermesse musicale che sarà condotta sempre da Amedeus e che sarà affiancato, durante la prima e l’ultima serata da Chiara Ferragni? Lo scopriremo a febbraio quando andrà nuovamente in onda Sanremo.