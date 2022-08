Le borse da non farsi sfuggire in questo momento tra classici e novità

Come ben sappiamo, le borse parlano di noi ed alle altre donne basta un solo sguardo per avere una chiara immagine di chi siamo in ambito fashion, del nostro stile e di ciò che desideriamo mostrare. Ecco quali portare a settembre.

Accomunate da pelle di qualità, forme rigide e mai troppo grandi, le borse di moda per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno (di cui spesso sono l’anteprima) variano dal nero al panna passando per varie sfumature di verde intenso.

Scopriamo insieme i modelli da comprare o, semplicemente, da aggiungere alla nostra infinita wishlist.

Borse d’autunno: colori, modelli e brand

Con Armani non si sbaglia mai e con La Piccola, borsa in vernice nera con stampa chicchi di riso (1350 euro sul sito ufficiale del brand) si può essere certe di avere un accessorio di classe da portare anno dopo anno con svariati outfit.

Fonte: Instagram.È disponibile in tre colori, anche in verde smeraldo ed in blu elettrico (tornato in tendenza nelle nuove collezioni).

Per il suo debutto nell’azienda di origine tedesca Loewe il direttore creativo Jonathan Anderson ha creato la borsa Puzzle, che ha una forma cuboide ed una tecnica di taglio unica. Bellissima in blu scuba, costa 2450 euro sul sito ufficiale.

Alternativa francese è la bisaccia Triomphe con catena dorata e base in pelle di vitello lucida carminio firmata Celine. I dettagli in metallo dorato ben si abbinano al colore della passione ed un sandalo coordinato completerà un look di successo certo. Il prezzo è di 2300 euro.

Ha letteralmente spopolato quest’estate la borsa Le Grand Chiquito di Jacquemus (740 euro) nelle tonalità bianco, rosa e giallo Cartier canarino. Tra le novità c’è il marrone castagna che sarà un certo passe-partout per i nostri mood da ufficio e per le scelte ancora nude e delicate per l’ora aperitivo in città.

In una fascia di prezzo più accessibile c’è la borsa a spalla ecosostenibile di Liu Jo, giallo ocra, a 119 euro. Dalla forma a mezzaluna, con logo – fibbia in metallo dorato come la catena, spiccherà con capi blu notte, jeans compresi.

Mentre per gli orecchini l’obbiettivo era quello di risplendere anche in spiaggia, con le borse viste oggi ci si avvicina all’autunno pur restando in estate. Ed è proprio così che dovrebbe essere il nostro umore tutto l’anno, pieno di sole ed energia positiva!

Silvia Zanchi