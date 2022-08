Anticipazioni Beautiful, Thomas e Liam in gabbia, ma arriva Hayes

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia. Tutto quello che accadrà dal 28 agosto al 3 settembre 2022!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia dal 28 agosto al 2 settembre 2022!

Beautiful anticipazioni italiane: cosa accadrà nei prossimi episodi

Nelle nuove anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful, in onda dal 28 agosto al 2 settembre succederanno tante cose sorprendenti e che cambieranno la vita dei nostri amati personaggi.

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 cambieranno le carte in tavola per Thomas, Steffy e Liam.

Innanzitutto la notizia più bella: Steffy Forrester partorirà in casa, con un parto in acqua il bambino che aspetta dal marito Finn. La donna inizierà il travaglio assistita dal marito medico e da un ostetrica. Il bambino prenderà il nome di Hayes e una volta nato tutti i familiari andranno a trovare la mamma e il piccolo per conoscerlo. Tutti tranne uno: Thomas. Ma dov’è finito?

Infatti, se in un primo momento nessuno aveva notato la sua assenza, adesso tutti inizieranno a trovarla strana e a domandarsi che fine abbia fatto. Non sanno che l’uomo è stato messo in gabbia da Justin, l’avvocato della famiglia Spencer. La prima a capire che il Forrester fosse scomparso è stata Hope. La giovane Logan ha infatti capito che il cellulare di Thomas fosse in mano dell’avvocato e cerca nel suo ufficio per cercare di trovarlo.

Rimasta sola, cerca nei cassetti, poi in corridoio sente Justin parlare con la segretaria. Non vista, decide di seguirlo. In questa occasione Hope scoprirà che Justin tiene rinchiuso Thomas e scoprirà tutta la verità sulla morte di Vinny: si è tolto la vita per incastrare Liam, permettendo così a Thomas e a Hope di stare finalmente insieme.

Nel frattempo Liam, in prigione, ripensa a Hope e alla vita con lei e con i bambini che non sa se riavrà e medita sui suoi giorni.