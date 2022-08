Al Bano con le spalle al muro. La verità scomoda di Loredana Lecciso mette in crisi

Al Baro Carrisi si trova con le spalle al muro. La sua compagna Loredana Lecciso è pronta a rivelare scomode verità che per troppo tempo ha tenuto nascosto.

Al Bano Carrisi è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per il suo rapporto con Loredana Lecciso. Per diverso tempo, infatti, si è mormorato che i due stessero vivendo un periodo di crisi ma hanno sempre preferito non commentare il gossip che li riguarda risolvendo i loro problemi tra le mura di casa e non nei salotti tv.

Ora però il peggio sembrerebbe essere passato ed a confermare il tutto ci ha pensato lei in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Grande Hotel dove non solo ha confermato di aver vissuto un periodo di difficoltà con il Leone di Cellino San Marco ma anche che ciò non è stato dovuto a loro divergenze caratteriali ma soltanto perchè terze persone non avrebbero fatto altro che intromettersi tra loro.

Loredana Lecciso è pronta a smascherare tutti, rivelando scomode verità sul suo rapporto con Al Bano Carrisi.

Loredana Lecciso svela una scomoda verità sul suo rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso ha confermato che in questo momento lei e Al Bano Carrisi, che ha riacceso le speranze su sua figlia, ora hanno ritrovato un certo equilibrio e questo è dovuto al fatto che hanno deciso di viversi il rapporto soltanto tra di loro senza permettere ad altre persone di intromettersi.

“Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile“ ha esordito Loredana, schietta e sincera come soltanto lei sa essere. “Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra” ha subito aggiunto, rivelando che il sentimento che li legava non è mai scomparso ma che è sempre stato lì pronto a ricordare loro quanto fosse importante ciò che hanno creato durante il corso degli anni trascorsi insieme.

“Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate” ha poi concluso rivelando che ora invece procede tutto quanto per il meglio.