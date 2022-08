Test dell’Interiorità | Scegli un simbolo e scopri come ti realizzerai nella vita

Nel nostro animo siamo tutti unici e irripetibili ma non sempre ci conosciamo bene: il test dell’interiorità ti permetterà di capirti di più.

Uno dei più antichi detti della saggezza popolare (noto sin dal tempo dei greci) diceva “conosci te stesso”. Con questo si indica il fatto che solo conoscendo bene se stessi si può essere in grado di fare ciò che è meglio per noi.

Ovviamente tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e non è affatto facile riuscire a conoscere se stessi fino in fondo: la mente umana è enormemente complessa!

Nonostante questo, l’inconscio (che spesso chiamiamo intuito) è in grado di guidarci in questo campo, mettendo a nostra disposizione degli strumenti che non siamo nemmeno consapevoli di possedere.

In realtà abbiamo un’idea piuttosto precisa di noi stessi, ma molto probabilmente non ci siamo soffermati abbastanza a elaborarla perché abbiamo mai ritenuto necessario farlo.

Questo test ti aiuterà proprio a usare le conoscenze nascoste nel tuo inconscio per avere maggiore consapevolezza di te stessa e aiutarti a farti felice.

Test Personalità dell’Interiorità

Per eseguire questo test scegli il simbolo da cui ti senti rappresentata meglio. Non chiederti i motivi della tua scelta, non analizzarla. Lascia solo che sia l’istinto a guidarti e poi leggi il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Simbolo giallo

Il giallo è il colore del sole e della positività. Si tratta quindi di un simbolo che trasmette ottimismo.

Il cuore di questo simbolo è formato da una serie di cerchi non concentrici che sembrano formare un occhio all’interno della corona esterna.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona dalla grande moralità. Sei estremamente riflessiva e cerchi sempre di distinguere il bene dal male per fare in modo da non commettere errori etici e di non trattare male le persone che ti stanno intorno.

Per realizzarti nella vita dovrai seguire i tuoi principi e scendere a compromessi il meno possibile! Nella maggior parte dei casi hai ragione, non piegarti a quello che pensano gli altri!

2 – Simbolo viola

La forma di questo simbolo è molto diversa dalla forma degli altri. Molto probabilmente ti ha colpito proprio per la sua unicità e per il fatto che è facilmente distinguibile dagli altri.

Il viola è il colore del mistero e della magia, di tutte le cose che si riescono a intuire ma che non si può dire di conoscere davvero. Questo simbolo rappresenta quindi molto bene fascino e mistero.

Al centro del simbolo che hai scelto c’è un triangolo rovesciato che viene utilizzato per indicare la femminilità in tutte le sue sfaccettature ma principalmente dal punto di vista sessuale.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una donna molto consapevole della propria femminilità e del proprio fascino. Sei in grado di utilizzare il tuo carisma e la tua intelligenza per ottenere sempre quello che vuoi.

Per realizzarti nella vita devi cercare di brillare sempre e catturare l’attenzione di tutti perché sei il classico animale da palcoscenico che si sente al massimo solo quando ha tutti gli occhi addosso o quando riesce a esercitare un potere sulle altre persone. Potresti essere un’ottima leader.

3 – Simbolo azzurro

Nella nostra società il colore azzurro è collegato al maschile, quindi a tutto ciò che riguarda la forza e la virilità.

Al centro di questo simbolo è presente una combinazione di cerchio e triangolo. Se il triangolo rovesciato rappresenta la femminilità e l’intuito, il cerchio rappresenta l’armonia e l’equilibrio.

Se hai scelto questo simbolo significa che nella tua interiorità c’è molto equilibrio tra ragione e sentimento, emotività e razionalità.

Sei una persona che unisce in sé i pregi del carattere tipicamente maschile e quelli del carattere tipicamente femminile: per realizzarti non dovrai mai farti ingabbiare in uno schema che non ti renda giustizia.

Proteggi e rispetta tutte le molte sfaccettature della tua personalità e fai sempre in modo di esprimerle appieno, senza accentuare troppo una di esse a discapito delle altre. Solo in questo modo riuscirai a esprimere appieno tutto il tuo potenziale, che è immenso.

4 – Simbolo rosa

Il rosa è il colore della femminilità, della dolcezza e della gentilezza, quindi questo è un simbolo che trasmette amore e armonia.

Oltre a questo è quello che più di tutti assomiglia a un fiore stilizzato, un altro simbolo di gentilezza e di delicatezza.

A differenza degli altri simboli questo simbolo è simmetrico: significa che non ha disegni particolari al centro e tutte le sue parti sono uguali, non ce n’è nessuna che spicca o attira l’attenzione.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona gentile e altruista, che ama lavorare in gruppo, soprattutto quando all’interno di questo gruppo c’è grande armonia e grande desiderio di collaborare.

Non hai bisogno di spiccare per essere felice, il tuo ego sta benissimo anche senza ricevere particolari attenzioni: per realizzarti hai bisogno di creare armonia intorno a te, di avere accanto persone leali e sincere. Taglia il più velocemente possibile i rapporti con tutte le persone ipocrite che ti ritrovi intorno.