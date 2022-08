Antonella Clerici distrutta dal dolore: la confessione è un colpo al cuore

Antonella Clerici è stata distrutta dal dolore. La confessione sui social è stata un colpo al cuore difficile da superare.

Antonella Clerici a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno, pronta a svelare nuove ricette e curiosità ai suoi fedeli sostenitori. Prima del ritorno in tv, in occasione della giornata mondiale del cane, la bionda conduttrice ha scelto di lasciarsi andare ad una dolorosa confessione sul suo profilo Instagram che si è rivelata essere un colpo al cuore per tutti gli utenti della rete che da anni la seguono e conoscono bene la sua storia.

Antonella Clerici su Instagram ha condiviso un dolore e toccante ricordo che è arrivato dritto al cuore dei suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare ed ha saputo fare durante il corso di questi anni in cui ha dominato il piccolo schermo degli italiani con i suoi programmi.

Antonella Clerici: il ricordo doloroso è un colpo al cuore per i fan

Antonella Clerici, dove è spuntata una fotografia del passato, ha ricordato in occasione della giornata mondiale del cane quanto siano loro importanti nelle nostre vite e durante il corso di questa riflessione non poteva mancare un pensiero ad Oliver, il suo amico a quattro zampe che per anni le ha tenuto compagnia dandole tutto l’amore di cui aveva bisogno stando presente nei momenti più importanti della sua vita.

“Oggi giornata mondiale del cane” ha ricordato la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sul suo profilo Instagram. “I cani fanno parte della nostra famiglia: viaggiano con noi, dormono al calduccio( leggi divani),vivono amati e ridanno il triplo dell’amore che ricevono” ha poi proseguito, ringraziando personalmente tutti gli amici a quattro zampe che compongono la sua famiglia.

“Grazie Argo, Simba, Pepper, senza di voi la vita non sarebbe cosi piena“ ha scritto per poi passare al dolce ricordo del suo Oliver. “Un pensiero sempre al mio amatissimo Oliver che ha un posto speciale nel mio cuore“ ha poi concluso toccando il cuore dei suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare in quanto chi la segue da tempo sa bene quanto sia stato forte il legame che li ha uniti durante il corso degli anni trascorsi insieme.