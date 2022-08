Uomini e Donne, la coppia più amata si dice addio: matrimonio distrutto!

L’amore è crollato e con esso anche le aspettative dei fan. Coppia di Uomini e Donne si dice addio, ed è così inaspettato e doloroso che tutti sono senza parole.

Si tratta di una coppia molto amata del dating show, poiché la loro love story ha fatto sognare i fan, ed è passato davvero molto tempo prima che si dicessero il fatidico addio. Saltano fuori i dettagli ed i retroscena di un matrimonio che in realtà aveva molte difficoltà che purtroppo non sono state superate.

La sorte della coppia è quella di dividersi, e tra i due ex di Uomini e Donne, c’è chi ha qualcosa da dire al grande pubblico. Con la tristezza nel cuore, ecco la verità su una delle separazioni che mai nessun fan avrebbe voluto leggere tra le notizie in auge.

Tra una news e l’altra, non possiamo non condividere quanto sappiamo, specialmente le confessioni da parte dei diretti interessati.

Coppia di Uomini e Donne, verità: è un addio definitivo

Sono come sempre i social media la fonte principale delle notizie e sono gli stessi fan della coppia che abilissimi individuano qualcosa che non va tra i due. Ripercorrendo i gesti pubblici di entrambi, ecco le conclusioni alle quali si è arrivati.

La coppia di U&D che si è detta addio è formata da Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo!

Nessuno avrebbe mai potuto credere ad una notizia del genere. Il duo ha anche partecipato al format de “il viaggio dei sentimenti”, cioè Temptation Island, avventura nelle quale si sono amati e mai lasciati. Tanto che hanno abbandonato quasi immediatamente il programma perché non riuscivano a stare distanti.

Ad oggi, dalla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, sono passati tanti anni dal 2014 anni nel quale entrambi ne sono stati protagonisti. Si sposano nel 2016 e da allora sembravano più uniti che mai.

Da qualche giorno però lei ha eliminato le foto insieme, e la condivisione di un video con dei spezzoni romantici dei cartoni della Disney con la seguente didascalia, fanno trarre le conclusioni della separazione. Lei scrive così:

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare.[…] Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena.”

Anche un’altra coppia di Uomini e Donne si è lasciata, i fan sono sconvolti. In attesa di una reazione da parte dell’ex marito, restiamo aggiornati.