Test della Personalità | Quale emozione fai nascere in chi ti guarda?

Con questo test della personalità l’emozione che generi in chi non ti conosce e ti vede per la prima volta emergerà chiara e inequivocabile.

Anche se di tanto in tanto ci vantiamo di “non curarci di quello che pensano gli altri” la verità è che ci interessa eccome. Tutto quello che diciamo e il mondo in cui ci comportiamo serve infatti a fare buona impressione.

Nonostante questo però non abbiamo il controllo totale su quello che comunicano le nostre azioni e il nostro aspetto.

Questo significa che, anche se crediamo di comportarci in maniera da far pensare una certa cosa di noi, magari quello che pensa l’altra persona è del tutto diverso!

Ovviamente ci sono aspetti buoni e cattivi di questa situazione. Sicuramente c’è di buono che in una maniera o in un’altra siamo sempre spontanei, perché non possiamo controllare sempre tutto quello che comunichiamo con le nostre azioni. In secondo luogo significa che abbiamo la possibilità di confrontarci sempre con le idee degli altri, per capire meglio la loro prospettiva.

La domanda allora rimane: come ci vedono gli altri?

Test della Personalità dell’Emozione

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare i 4 ritratti di donna e scegliere quello che ti rappresenta di più. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri cosa pensano gli altri appena ti vedono!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Ragazza con i non ti scordar di me

I non ti scordar di me sono piccoli fiori color indaco (una sfumatura tra l’azzurro e il viola) ed erano i fiori più amati di Lady Diana.

Rappresentano la memoria e la dolcezza dei ricordi d’amore. Nel linguaggio dei fiori i non ti scordar di me invitano a guardare al passato con un briciolo di nostalgia per conservare i ricordi più preziosi e imparare dagli errori.

Se hai scelto questa ragazza significa che sei una persona sincera e molto emotiva, cha dà tantissima importanza ai sentimenti propri e altrui.

Se c’è una cosa che proprio non sopporti è l’idea di aver ferito qualcuno o che qualcuno decida volontariamente di farti del male.

Questo ci dice che quando ti vedono per la prima volta le persone provano molta tenerezza. Le donne ti vedono come un’amica gentile e di buon cuore, gli uomini provano nei tuoi confronti un innato senso di protezione, credendo che tu sia giovane, inesperta e indifesa. Magari non è così, ma è quello che pensano le persone che ti conoscono solo in maniera superficiale.

2 – Ragazza con corona di rose

Le rose sono il simbolo dell’amore e della passione. Queste rose però non sono dipinte nel dettaglio: sono realizzate con una tecnica ad acquerello che ne accenna soltanto il volume, il colore e la forma.

Anche la ragazza di questo ritratto non è dipinta in ogni dettaglio. Sembra il personaggio di un sogno che riusciamo a ricordare solo a stento.

Se hai scelto questo ritratto significa che ciò che pensano le persone che hanno a che fare con te per la prima volta è che tu sia una persona affascinante e passionale.

Intorno a te c’è sempre un po’ di mistero e spesso chi ti incontra per la prima volta rimane colpito dal fatto che non si riesce sempre a intuire bene quello che pensi, come se ci fosse una parte di te che non ti piace mostrare (almeno, non ti piace mostrare a tutti).

3 – Ragazza con corona di fiori colorati

La ragazza con la corona di fiori colorati ha un’espressione ammiccante e sensuale. I fiori che porta sulla testa rappresentano l’esplosione della natura e della vita nel periodo della Primavera e dell’Estate.

Quando la natura si risveglia, infatti, anche i nostri sentimenti e la nostra passione sembra farsi più forte e l’amore nasce più spesso.

Se hai scelto questo ritratto significa che, quando ti incontrano per la prima volta, le persone pensano che tu sia una donna appassionata, con un carattere dalle mille sfaccettature.

Ciò che spinge molte persone a continuare la frequentazione con te è proprio la curiosità di capire quanti più aspetti possibile della tua personalità.

4 – Ragazza con corona di fiori rosa

Questa ragazza dalla pelle completamente bianca ha una corona di fiori che richiamano il colore femminile per eccellenza.

È anche il colore della gentilezza, dell’affetto e dei buoni sentimenti in linea generale. Se hai scelto questo ritratto con una corona di fiori rosa significa che speri in tutti i modi di manifestare queste qualità.

Sei una persona che si comporta sempre in maniera corretta con le altre persone, che cerca di essere disponibile quando può, di aiutare il prossimo quando possibile. Purtroppo però a volte questa “maschera” cade. Quando ti arrabbi oppure quando vuoi ottenere quello che vuoi sei disposta a fare di tutto pur di avere successo.

Per questo motivo quello ciò che provano le persone quando ti vedono è un po’ di inquietudine. Ciò che le scombussola, nella maggior parte dei casi, è l’impressione che tu sia molto diversa all’interno e all’esterno. A volte il tuo carattere deciso spunta fuori all’improvviso e spiazza tutti!