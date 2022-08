Gli abbinamenti di colori da provare e quelli da evitare a settembre

Abbiamo tutte ben chiaro in testa quali colori ci piacciano e quali continuiamo a trovare insopportabili nonostante le varie mode. Oggi però vedremo quali abbinamenti evitare a prescindere, anche se a postarli sono le influencer all’apice del successo (che lo fanno per lavoro).

Bisogna semplicemente guardarsi allo specchio, capelli, carnagione, corporatura e pensare poi al contesto per cui prepariamo il nostro outfit. Il giallo canarino sta molto bene con il lilla, soprattutto se si è abbronzate, l’azzurro celeste ha un certo motivo d’essere con l’arancione, ma senza esagerare.

Consapevoli di dover evitare l’effetto bandiera (i mondiali di calcio inizieranno a novembre) ed anche il poco divertente “modello clown”, ecco quali binomi sono vincenti per la fine dell’estate.

Match di colori vincenti per i look di settembre

Il fucsia indossato con il giallo o con il rosso va riposto nell’armadio fino alla prossima ondata di anni Ottanta.

È stato bello ma è giunto il momento di puntare su tonalità nude e su accessori dalle sfumature più intense e profonde.

Un “no” secco all’accostamento di colori simili nella scala cromatica e questo dovrebbe valere sempre (si veda a tale proposito il cerchio di Itten secondo cui i colori dovrebbero essere abbinati solo con quelli diametralmente opposti) tra le regole base, proprio. Per un outfit casual, ad esempio, optare per felpa beige, pantalone coordinato e sneakers nere sarà una scelta vincente ma non si potrà dire lo stesso se il pantalone sarà color crema. Il concetto è semplice e non si ammettono errori.

Stiamo adorando, in perfetto mood anni Sessanta, i bellissimi colori pastello mixati tra loro. In questo caso specifico anche se nello stesso outfit ci dovessero essere tre o quattro colori anziché i due soliti o un look monocromatico, l’effetto sarà super cool e di tendenza.

Il classico bianco e nero, per noi donne, è stato un po’ rimpiazzato dal bianco e blu e non solo inteso come camicia bianca risvoltata e jeans skinny quindi, facciamo volare la fantasia. Le tonalità del mare infatti ci ricordano le vacanze da poco concluse e sono un’ottima alternativa per settembre a colori come bordeaux e verde bottiglia (che ritroveremo negli accessori della maison più famose nelle collezioni autunno – inverno ‘22/‘23).

Quindi, o si punta direttamente sull’arcobaleno per uno stile anni Settanta o è bene prestare attenzione ai colori da indossare insieme. Il carnevale è lontano e non è il caso di apparire ridicole quando abbiamo tutte le carte in regola per risplendere.

Silvia Zanchi