L’ex di Temptation Island colpita da un grave lutto: “Ho perso mio figlio”

L’ex protagonista di Temptation Island è stata colpita da un grave lutto. Un dramma che facilmente si può riuscire a superare.

L’ex protagonista di Temptation Island, il famoso programma prodotto da Maria De Filippi (che quest’anno ha saltato la sua messa in onda per motivi ancora ignoti in quanto ha sempre riscosso un ottimo successo), si è sempre mostrata con il sorriso sulle labbra ma nelle scorse ore, ai microfoni di Fralof per PiùDonna, ha ammesso che purtroppo questo periodo è stato tutt’altro che rose e fiori in quanto ha dovuto fare i conti con un grave lutto.

Sofia Calesso, che ha preso parte al programma per poco tempo con il suo compagno Alessandro Medici (con cui ha ancora una relazione) ma diventata iconica per il “chi è Sofia?” di Antonella Clerici, ha raccontato di aver perso il bambino che aveva in grembo.

Una notizia devastante per la coppia di Temptation Island che ha dovuto fare i conti anche con un’altra spiacevole conseguenza che ha segnato la vita di lei per sempre.

Sofia Calesso di Temptation Island colpita da una grave perdita: il toccante sfogo

L’ex protagonista di Temptation Island, dove tra l’altro un’amatissima coppia ha cambiato vita dopo la fine del programma, durante il corso della recente intervista si è raccontata a cuore aperto agli utenti della rete rivelando il dramma che l’ha colpita poco prima dell’inizio di questa calda estate.

“Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto” ha raccontato per la prima volta, rivelando il terribile lutto che l’ha colpita durante il corso di questo intenso periodo. “Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me” ha poi proseguito rivelando che purtroppo questa non è stata l’unica brutta notizia che ha ricevuto in quanto i medici le hanno detto che probabilmente non sarà in grado di avere ulteriori gravidanze in futuro.

Un brutto colpo per Alessandro e Sofia di Temptation Island che sono rimasti uniti più che mai di fronte a questo terribile dolore che li ha colpiti.