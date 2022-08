Valigia troppo pesante? Ecco il trucco per farle perdere qualche kg

Se hai notato che la tua valigia è troppo pesante, puoi ricorrere ad un trucchetto che riuscirà ad alleggerire la situazione.

Come sai, a volte il peso della valigia può rivelarsi un vero problema, soprattutto se sei già in aeroporto. Ovviamente ci sono dei motivi che spingono le compagnie aeree ad includere i limiti di peso.

Primo fra tutti, la protezione degli addetti ai bagagli, che trasportano ogni valigia registrata dal banco del check-in all’aereo. Il limite di peso però può variare leggermente a seconda della compagnia aerea.

Alleggerisci la tua valigia pesante seguendo questi preziosi consigli

Anche se può sembrare impossibile esistono dei trucchetti efficaci che potranno alleggerire la tua valigia in un battibaleno.

Questo ti eviterà di finire nei guai una volta arrivata in aeroporto e non rischierai di dover lasciare qualcosa per strada. Tutto ciò ovviamente senza rinunciare alle cose che ti servono davvero durante il viaggio.

FAI LA VALIGIA PER L’ITINERARIO, NON PER LA DESTINAZIONE

Prima di riempire la valigia, pensa ai tuoi piani di viaggio e preparati di conseguenza. Se pensi di andare in spiaggia per un giorno, porta un costume da bagno. Se desideri uscire per una sola cena elegante, evita di mettere in valigia tre abiti o varie camicie eleganti. Sii realistica nelle tue scelte di abbigliamento. Dopotutto, il piacere di viaggiare sta nel conoscere nuove persone e scommettiamo che nessuno noterà se indossi due volte lo stesso vestito.

METTI IN VALIGIA UN TABLET ANZICHÉ UN COMPUTER

Mettere in valigia un tablet anziché un computer portatile può farti risparmiare spazio ma soprattutto peso, assicurandoti al tempo stesso l’accesso alla tua posta elettronica, se vuoi rimanere aggiornata sulla tua situazione lavorativa. Inoltre, è bello avere a disposizione uno schermo più grande rispetto a quello del telefono quando si guardano programmi o film.

PREDILIGI I TUOI CAPELLI NATURALI

Non è una sorpresa ma se metti in valigia un asciugacapelli, un arricciacapelli e una piastra puoi aggiungere facilmente due o tre chili alla tua valigia. Prendi quindi in considerazione l’idea di lasciare i tuoi capelli al naturale durante il viaggio. Se non sei del tutto convinta, puoi sempre chiedere ai tuoi compagni di viaggio di dividere tra di voi i vari accessori.

COMPRA I PRODOTTI DA BAGNO QUANDO ARRIVI

Se viaggi con un’altra persona per più di una settimana o da sola per più di due, prendi in considerazione l’acquisto dei prodotti da bagno una volta che arrivi a destinazione. Il denaro risparmiato evitando di imbarcare il bagaglio supera di gran lunga il costo dell’acquisto dello shampoo a destinazione. Inoltre, può essere una buona scusa per esplorare i vari prodotti offerti nella città in questione.

SCEGLI LE SCARPE GIUSTE

Le scarpe, si sa, possono aggiungere peso e ingombro a una valigia, più di altre accessori. Perciò, se viaggi in un luogo freddo, indossa gli stivali più pesanti durante il viaggio piuttosto che metterli nel bagaglio. Se ti stai recando in una città calda, allora cerca un paio di scarpe da passeggio comode ma eleganti e delle ballerine versatili. Se non puoi fare a meno dei tacchi preferiti, opta per un paio che possano completare qualsiasi vestito.