‘Il lupo perde il pelo ma non il vizio’: bomba sull’ex tronista più famoso. La storia si ripete?

L’ex tronista perde il pelo non ma il vizio. Su di lui è stata sganciata l’ennesima bomba che lascia intendere che la storia è pronta a ripetersi.

L’ex tronista più famoso di Maria De Filippi si trova di nuovo al centro della cronaca rosa in quanto si mormora che con la sua compagna, con cui sembrava avere intenzioni serissime, ci sia aria di crisi.

A lanciare la bomba è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sul suo profilo social ha affermato che i due non starebbero trascorrendo un bel periodo di coppia. “Il lupo perde il pelo…“ ha commentato, facendo dedurre che ha di nuovo commesso gli errori del passato e per questo motivo si troverebbe di nuovo punto ed a capo.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono in crisi a causa degli atteggiamenti di lui dimostrati anche durante il corso della relazione con Giulia De Lellis? Gli utenti della rete non sembrano avere dubbi.

Andrea Damante ed Elisa Visari in crisi? Arriva la bomba sull’ex tronista

Andrea Damante ed Elisa Visari sembravano vivere la loro storia d’amore in maniera serena e si mormorava che lui avesse intenzioni serie e che voleva addirittura mettere su famiglia. L’esperto di gossip invece fa sapere che l’ex di Giulia De Lellis, che ha stregato tutti con il suo nuovo look non starebbe attraversando un bel periodo di coppia e gli utenti della rete sono convinti che l’indiscrezione trapelata in rete corrisponda alla verità dei fatti in quanto è da tempo che sui social non vengono immortalati insieme.

I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, leggendo le parole “il lupo perde il pelo ma non il vizio” hanno subito pensato a nuovi tradimenti da parte di lui andando subito a sospettare che la storia e le dinamiche avute con Giulia De Lellis si siano andate a ripetere una seconda volta. Tant’è che c’è già chi fa dell’ironia affermando che ora anche Elisa Visari pubblicherà un libro in cui racconta delle sue disavventure sentimentali con il bel dj veronese.

Almeno per il momento, però, i diretti interessati hanno preferito non commentare il gossip che li riguarda.