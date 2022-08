In visita a Città del Vaticano? Ecco gli errori da evitare (o sono guai)

Stai organizzando una visita in Città del Vaticano? Stai attenta perché potresti rischiare di commettere alcuni errori irreparabili.

Se non sei mai stata a Città de Vaticano e ti trovi nelle vicinanze, ti consigliamo vivamente di farci un salto: qui potrai visitare alcune delle attrazioni più famose al mondo.

Però ci sono alcune cose che dovresti sapere prima di arrivare a destinazione, per non rischiare di finire nei guai. Scopriamole insieme.

Come pianificare in sicurezza una visita di Città del Vaticano

Se ti trovi già a Roma vogliamo rassicurarti: Città del Vaticano è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Quindi puoi approfittare e scegliere tra treno, metropolitana o autobus. Se decidi di andare in treno, la stazione dove ti consigliamo di scendere è quella di San Pietro.

Infatti ci impiegherai solamente 10 minuti per arrivare a destinazione. In alternativa hai anche la possibilità di prendere un taxi o al massimo, sei ha tempo e voglia, puoi raggiungere il luogo con una bella passeggiata.

CODICE DI ABBIGLIAMENTO

Esiste un particolare codice di abbigliamento da seguire quando si visita il Vaticano. Bisogna evitare di indossare abiti succinti, come gonne corte, vestiti e pantaloncini. È inoltre necessario avere le spalle coperte, per cui è consigliabile portare con sé un foulard per coprirsi se si indossano abiti estivi succinti. Per quanto riguarda le calzature, i sandali vanno bene, ma le infradito sono considerate troppo informali e casual. Se indossi un cappello, dovresti toglierlo quando entri negli edifici del Vaticano. Inoltre ricorda che non sono ammessi cibi e strumenti metallici.

MOMENTO MIGLIORE PER VISITARE IL VATICANO

Chi di noi non desidera visitare il Vaticano nel momento migliore della giornata? Secondo noi il momento migliore è la mattina presto o dopo le 16:00. Le code fuori dai Musei Vaticani iniziano a formarsi già alle 7:30, anche se il museo apre alle 9:00. Perciò ti consigliamo di venire lì la mattina presto, se ne hai la possibilità. Di solito i Musei Vaticani sono più frequentati durante la mattina, quindi ti consigliamo di visitare prima la cappella. Se decidi di andarci nel pomeriggio, tieni presente che il museo chiude alle 18:00 perciò assicurati di avere abbastanza tempo per la tua visita. Inoltre, se è possibile, visitate il Vaticano tra il martedì e il venerdì: in questo modo eviterai la folla del fine settimana. Inoltre, gli altri musei di Roma sono chiusi il lunedì, quindi i visitatori solitamente affollano i Musei Vaticani, che sono aperti.

PIANIFICARE E PENOTARE UNA GUIDA TURISTICA

Per visitare il Vaticano e le sue innumerevoli attrazioni senza preoccuparsi di folle ed orari, ti consigliamo di prenotare e acquistare in anticipo i biglietti d’ingresso al Colosseo.