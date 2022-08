Beautiful anticipazioni, Deacon Sharpe sorpreso a letto con lei!

Anticipazioni Beautiful dall’America. Deacon Sharpe è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con lei…Ecco chi è!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sull’addio di uno dei personaggi più importanti dell’ultimo periodo.

Beautiful anticipazioni dagli USA: Deacon Sharpe e il flirt sorprendente

Dall’America con furore. Nelle nuove anticipazioni di Beautiful, Deacon Sharpe è stato sorpreso in flirt e atteggiamenti intimi con lei: ecco chi è!

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America segnalano l’arrivo di un flirt sorprendente per Deacon Sharpe. Dopo essersi lasciato alle spalle la liason con la sua ex, Brooke Logan, Deacon sembra aver ritrovato la felicità (momentanea) insieme ad una sconosciuta.

Archiviata la storia con Brooke visto e considerata la volontà della stilista di riavvicinarsi al marito e tenerlo a debita distanza per non compromettere la ritrovata serenità matrimoniale, potrebbe essere pronto ad intraprendere una nuova relazione, più sana.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Deacon Sharpe avrà l’avventura di una notte con una donna la cui identità risulta essere ancora un mistero. Si tratta di una sconosciuta oppure gli showrunner vogliono rivelare più in là l’identità della signora?

Da quello che sappiamo e secondo alcune teorie, la donna potrebbe essere davvero un volto mai visto nella soap. Un nuovo personaggio pronto ad attirare e catalizzare l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo.

La notizia di questa notte di passione è arrivata direttamente dal produttore della soap Casey Kasprzyk. L’uomo, in un approfondimento che va in onda sul canale YouTube ufficiale dello show ha rivelato che si tratterà di qualcosa di inaspettato per il pubblico da casa.