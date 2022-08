Le rughette sotto agli occhi si vedono anche dopo il trucco? Prova così!

By

Se le rughette sotto agli occhi e intorno agli occhi si vedono moltissimo anche dopo il trucco forse i prodotti che usi non sono adatti!

Il contorno occhi è una delle zone più critiche del viso perché, in questo punto, la pelle del viso è sottilissima e si muove moltissimo.

Se questo stress continuo porta alla nascita di molte rughe e rughette, il fatto che gli occhi siano molto vascolarizzati scurisce la zona creando le occhiaie.

La combinazione di queste due cose porta gli occhi a manifestare la nostra età e la nostra stanchezza più di ogni altro punto del nostro viso.

Non è un caso, quindi che trucchiamo moltissimo gli occhi e la zona intorno ad essi: il nostro scopo è sempre quello di minimizzare questi piccoli difetti.

Il problema è che se con un po’ di attenzione e di esperienza riusciamo a schiarire la zona occhiaie, il problema è che utilizzando molti prodotti (o i prodotti sbagliati) le rughette intorno agli occhi risulteranno estremamente evidenti anche dopo il trucco.

Il trucco ideale per coprire le rughette degli occhi senza sottolinearle

I prodotti che si utilizzano nella zona delle occhiaie sono principalmente correttori e fondotinta. Ormai ci sono in commercio prodotti con ogni tipo di texture, quindi è facile sbagliarsi e acquistare un prodotto inadatto.

I prodotti più adatti alla pelle matura, cioè quella che comincia a presentare le prime rughette di espressione, sono quelli dalla texture leggera e poco pastosa.

Se si ha la pelle piuttosto secca si può optare anche per prodotti fluidi con ingredienti idratanti, che contribuiscono a mantenere la pelle liscia e compatta.

L’ideale però è utilizzare prodotti liquidi, perché non si accumulano nelle pieghe della pelle, cosa che capita molto spesso con i fondotinta fluidi o e praticamente sempre con i fondotinta compatti.

I prodotti in polvere sono da evitare per il contorno occhi, per il semplice fatto che tendono ad assorbire il sebo prodotto dalla pelle, seccando la zona e facendola apparire farinosa ed evidenziando le rughe.

Oltre alla scelta del prodotto adatto, è necessario tener presente la stagione in cui ci stiamo truccando. In inverno i prodotti fluidi saranno in grado di mantenere il contorno occhi più idratato e potranno essere fissati con un velo leggerissimo di cipria trasparente.

Assolutamente da evitare invece questo procedimento in estate. Con il caldo i prodotti fluidi ci fanno sudare di più, impedendo alla pelle di traspirare correttamente. Molto meglio optare per correttori liquidi leggerissimi, della giusta tonalità.

Bisogna tener presente, infatti, che non è necessario utilizzare molto prodotto per coprire le occhiaie, bisogna applicarne piccolissime quantità ma del colore giusto.

Il colore del correttore dev’essere scelto sulla base del colore delle occhiaie. Il colore ideale per la maggior parte delle persone è il pesca, per una serie di motivi che ti abbiamo spiegato qui, ma in alcuni casi potrebbero servire colori differenti.

Inoltre se abbiamo il contorno occhi molto segnato sarebbe meglio non sovrapporre mai correttore e fondotinta.

Il motivo è che, per quanto poco prodotto potremo utilizzare, applicare due strati diversi aumenta moltissimo lo spessore totale del make up. In questo modo una parte dei cosmetici andrà sicuramente ad accumularsi nelle rughette!

Soprattutto in estate, quindi, il consiglio è di scegliere il prodotto da applicare sulla base dei risultati che ognuno di essi ci permette di ottenere. Alcuni fondotinta potrebbero bastare da soli a coprire le occhiaie, mentre alcuni correttori sono abbastanza idratanti e coprenti da non dover aggiungere fondotinta.

In entrambi i casi, per un finish impeccabile e per eliminare gli eccessi di prodotto il consiglio è di tamponare il contorno occhi con una spugnetta beauty blender. Lasciando sulla pelle la quantità minima di prodotto possibile il rischio di evidenziare le rughe è davvero minimo!