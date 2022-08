Beautiful anticipazioni, l’addio più inaspettato: questa volta è per sempre

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Uno dei personaggi centrali della soap dirà addio per sempre: ecco chi, e le motivazioni dietro l’addio

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sull’addio di uno dei personaggi più importanti dell’ultimo periodo.

Beautiful anticipazioni dagli USA: Quinn Fuller dice addio alla soap

Dall’America sono giunte nuove indiscrezioni circa l’addio di uno dei personaggi più importanti e che hanno animato maggiormente le trame nell’ultimo anno di produzione televisiva. Quinn Fuller (Rena Sofer) è pronta all’addio a Beautiful.

Secondo le nuove indiscrezioni sarebbe sempre più vicino l’addio alla moglie di Eric Forrester. L’ultimo episodio in cui la donna comparirà è vicinissimo. Secondo quanto riportato dalle notizie sul web la decisione di dire addio alla soap più longeva è stata presa dalla sua interprete. Tuttavia la decisione di Rena Sofer è stata resa nota solo pochissimo tempo fa. Lei difatti ha dichiarato:

Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto (con Beautiful) e quando si è conclusa la storyline di Quinn e Carter ho capito fosse il momento adatto.

Dopo nove anni al servizio di Quinn Fuller, Rena Sofer ha deciso che era arrivato il momento di guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità di crescita e di carriera: