Ellen Hidding insegna che un outfit safari d’estate è perfetto senza filtri

Sorridente, elegante e preparata, Ellen Hidding non a caso entra nelle nostre case da circa venticinque anni e continua a piacere al pubblico per il suo modo di fare mai sopra le righe. Questo suo carattere si nota anche nello stile ecco perché vogliamo copiare il suo outfit passe-partout dell’estate.

Puntare su un total white è una scelta sempre valida in questo periodo ma un po’ scontata, un abito in molte occasioni non si presta ad essere la soluzione più adatta ma una camicia in lino azzurra ed un pantalone verde oliva sono l’evergreeen che ci serve in viaggio.

Se a questo aggiungiamo una cintura maschile in pelle marrone che riprenda il cappello in rafia allora sì, abbiamo proprio svoltato. Vediamo come ricreare l’outfit della simpatica Ellen Hidding.

Look safari come Ellen Hidding per le nostre avventure estive in famiglia e con le amiche

Partiamo con la camicia che propone Gioiacombo, azzurra, con maniche lunghe, in lino traspirante, che resta morbida sul busto. Disponibile anche in giallo, rosa, nero e color sabbia, costa 27,99 euro sul sito ufficiale, già scontata.

Il cappello Sophie di Borsalino in paglia crochet (in vendita a 213 euro su Luisa ViaRoma) fa innamorare al primo sguardo. La banda nera alta in grosgrain, il design retro e la nota qualità di questo marchio sono tutte valide ragioni per comprarlo il prima possibile.

Si potrebbe quindi optare anche per una cintura in pelle nera anziché marrone, sta a noi. Ralph Lauren ne ha realizzata una in pelle nera grossa con dettagli in metallo dorato a 59,99 euro. Abbinarla ad una ciabattina flat é l’ideale.

Riguardo ai pantaloni le strade sono due: decidersi per un modello militare oppure restare su uno più basic comunque sportivo. Sono di Pull & Bear i pantaloni cargo a vita alta in cotone, con tasche laterali e gamba dritta, adatti soprattutto alle più giovani. Costano 29,99 euro.

I chino larghi color kaki di Asos Design (scontati a 15,75 euro) sono più semplici ed hanno una vestibilità comoda. Da portare rigorosamente rimborsati, si abbinano anche ad accessori chic e tacchi alti.

Bionda come la più amata dagli italiani (Lorella Cuccarini) che opta per abiti floreali, Ellen sorprende per la sua bellezza nordica ed il suo mood solare tipico italiano. Un binomio vincente!

Silvia Zanchi