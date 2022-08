Per prolungare le vacanze indossa anche in città il caldo stile spagnolo

Nel mondo dell’arte si definisce stile moresco ed è molto diffuso in Andalusia per via delle dominazioni arabe che si sono susseguite nel secoli, a partire dal califfato del 711. In quello della moda lo ritroviamo oggi in gonne, pantaloni e top glamorous. Ecco cosa comprare.

Abbiamo tutte sentito parlare di mal d’Africa, una sensazione di profonda nostalgia che spinge chi abbia visitato quei posti a volerci tornare il prima possibile per poter stare nuovamente bene. Ecco, lungi dal paragonarlo al post vacanza in Spagna ma il mood di “riportatemi indietro” (seppur in modalità più leggera) è lo stesso.

L’amore per la penisola iberica e, più nello specifico, per la Spagna è forte in moltissimi italiani tanto che quelli fissi ogni estate in una delle quattro isole delle Baleari non si contano più. Scopriamo come indossare lo stile spagnolo una volta rientrate a casa, in Italia.

Outfit spagnoli: quali capi scegliere e come abbinarli nella quotidianità

Il top Halter di Zara si chiude al collo e cade morbido a trapezio fino a poco sotto l’ombelico. La schiena resta scoperta e la stampa multicolore con segmenti arancioni e neri a spezzare le linee intrecciate danno un tocco di unicità.

Sì ad un paio di shorts in jeans al mare ma sarà portabilissimo anche con classici blu jeans a settembre. Il prezzo è di 17,95 sul sito ufficiale. Ci sono anche i pantaloni ampi coordinati a 22,95 euro.

La gonna midi di Asos Design (34,99 euro) dal taglio pareo a portafoglio con stampa cachemire mista a fiori e greche orientali, si lega con nodo sul lato sinistro e resta attillata sui fianchi. È perfetta per la spiaggia ma anche per l’aperitivo in città con le amiche rientrate in ufficio come noi. Una ciabattina flat nei toni nude o rosa andrà benissimo in entrambe le occasioni.

Altra opzione sono i pantaloni in seta a gamba larga di Bohoo Fashion, scontati a 19,99 euro. Sono disponibili sia su base rossa che verde palma e celeste. Il rischio è che una volta indossato questo modello non si voglia mettere nient’altro.

Per chi preferisce tornare indietro fino agli anni Settanta basterà scegliere un outfit nei toni dell’arcobaleno, per le altre, meglio provare subito questo stile.

In un mondo che vi vuole globalizzati ad ogni costo, ecco che riscoprire i valori nazionalistici e le ferme culture del passato è la nuova ricchezza. Esserne consapevoli è un buon punto di partenza.

Silvia Zanchi