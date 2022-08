Anticipazioni Beautiful, cicogna in arrivo: Ridge al settimo cielo

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda su Canale 5. Finalmente la cicogna arriva in famiglia Forrester. Ridge al settimo cielo!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: Steffy sta per partorire

Cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Secondo le anticipazioni il parto di Steffy Forrester è imminente.

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 si concentreranno sulla lieta notizia del parto imminente di Steffy Forrester. La figlia di Ridge e Taylor è prossima a dar luce al secondogenito, figlio del marito John Finnegar.

Per chi segue le anticipazioni americane non è una notizia improvvisa però finalmente potrà vedere sullo schermo questa gioia improvvisa che riempirà di felicità e tensione la nascita del piccolo. Secondo le anticipazioni Steffy inizierà il travaglio in casa assistita dal marito medico Finn e dall’ostetrica. Si tratterà di un parto in acqua in casa.

Ridge informerà la moglie Brooke della nascita imminente nonostante in quello stesso giorno si sta per consumare la cerimonia per il rinnovo delle promesse di matrimonio fra papà Eric e Quinn.

Dopo il parto, Steffy e il marito Finn decideranno di chiamare il bambino “Hayes” e Ridge subito dopo la cerimonia si dirigerà in casa dei neo-genitori per conoscere il nipotino. Nel frattempo Brooke origlierà dalla porta della camera da letto di Quinn che la Fuller sta minacciando Paris. La Buckingham ha infatti scoperto il segreto del suo tradimento con Carter e la minaccerà di toglierli tutto in caso di svelamento.