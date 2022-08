GF VIP: Soleil fa tremare un’altra fidanzata. Nuovo triangolo ‘libero’ in arrivo?

Al GF Vip è pronta a tornare Soleil Sorge che sembrerebbe star facendo tremare un’altra ex vippona innamoratissima del suo compagno. Un nuovo triangolo è pronto a formarsi nella casa più spiata d’Italia?

Il GF Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 19 settembre su canale 5. Tra le tante novità previste per questa settima edizione ha fatto sicuramente parlare il ritorno di Soleil Sorge. Attenzione, è bene specificare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non tornerà in veste di concorrente, anche perché dopo sei mesi di permanenza ha già dato tutto quello che poteva dare, ma in veste di conduttrice in quanto affiancherà Pierpaolo Pretelli nella conduzione del GF Vip Party.

Questa combinazione, ben accolta dagli utenti della rete, sembrerebbe non essere stata particolarmente apprezzata da Giulia Salemi che secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo avrebbe iniziato a tremare e a preoccuparsi per la sua relazione.

Giulia Salemi preoccupata prima del GF Vip: la presenza di Soleil Sorge fa tremare

Giulia Salemi, che di recente ha dovuto fare i conti con un brutto colpo, non vedrebbe di buon occhio, secondo quanto rivelato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la presenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne affiancata a quella del suo compagno temendo che tra i due possa sbocciare qualcosa e ripetere il famoso triangolo artistico della passata edizione.

Ovviamente, è bene specificare, che la bella modella di origini persiane non ha rilasciato alcuna intervista a riguardo ma si tratta soltanto di indiscrezioni pubblicati dal magazine a cui la diretta interessata probabilmente non darà molto peso in quanto tende sempre a non commentare il gossip che le riguarda.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party faranno sicuramente coppia fissa, ma la Salemi non ha nulla da temere perché nella vita di tutti i giorni, non quella professione, il cuore di lui batte soltanto per lei in quanto la loro relazione prosegue a gonfie vele ed ha superato ostacoli importanti.

Il dubbio però resta: Soleil ha davvero messo gli occhi sull’ex velino moro di Striscia La Notizia o si tratta di gossip privo di alcun fondamento?