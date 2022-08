Diletta Leotta indigna il web, il costo del suo abito di compleanno è proibitivo

Diletta Leotta festeggia il compleanno con un abito non alla portata di tutti, il costo dell’outfit indigna il web.

Bellissima e sempre più sulla cresta dell’onda, Diletta Leotta è ormai una certezza della tv italiana. Classe 1991 di origine catanese, ha conquistato gli italiani con un fascino fuori dal comune e con la sua passione per lo sport. Volto di Dazn e speaker radiofonica, è sempre più seguita anche sui social, dove racconta la sua vita tra lavoro ed eventi mondani.

A renderla una vera icona è sicuramente un fisico strepitoso, tutta curve al posto giusto, che però sono il frutto anche di tanti allenamenti. La conduttrice sportiva si dedica quasi quotidianamente ai suoi workout, che spesso rende pubblici anche attraverso la sua pagina Instagram. I video delle sue sessioni di palestra sono sempre apprezzatissimi e la mostrano in una forma smagliante, mentre compie squat e saltelli o si rilassa con sedute di yoga.

Fonte di ispirazione, sicuramente, anche per il look. Diletta è sempre scintillante e senza mai un capello fuori posto. Il suo abbigliamento è spesso puntato alla sensualità, con ampie scollature che mettono in risalto il decolleté ed aderenze che evidenziano le forme del lato B. Insomma, tante vorrebbero essere come lei, ma forse i suoi outfit non sono proprio alla portata di tutti.

Swarovski e scollatura, cifra da capogiro per il look di Diletta

Possiamo sicuramente farne una musa ispiratrice e prendere spunto dalla sua immagine esplosiva per copiarne un po’ il look. Dobbiamo rassegnarci, però, al fatto che i capi che indossa Diletta Leotta non siano, forse, proprio alla nostra portata. Perlomeno si può dire che un vestitino come quello scelto per il suo 31esimo compleanno non si trovi negli armadi di tutte.

Per i festeggiamenti del suo grande giorno, come testimoniato da un album di foto su Instagram, la splendida conduttrice di Dazn ha indossato un mini-dress ultra brillante, con ampia scollatura e piccolo spacco laterale. Mentre sorride dietro a una torta con un ironico numero “13”, la Leotta è più scintillante che mai, con il suo abito in Swarovski di colore celeste. Si tratta del modello Acqua Crystals Draped Dress del brand Dan More.

Una “cosetta” non da poco, bensì un vero e proprio gioiello. Il costo del vestito è di 5500 euro, una cifra che ha destabilizzato il web. Certamente, non c’è motivo di criticare la scelta di una donna che lavora e che ha la possibilità di scegliere l’abbigliamento che preferisce e che può permettersi. Ma le malelingue non hanno risparmiato qualche polemica, probabilmente dettata anche da un po’ di sana invidia. Auguri Diletta!