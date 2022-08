Il segreto per una pelle da influencer anche a 40 anni? Costa 30 Euro!

Avere una pelle compatta e perfetta come quella delle influencer anche a 40 anni è il sogno di ogni donna: ottenerla costa pochissimo!

Negli ultimi mesi ha spopolato sui social una tendenza chiamata “juicy skin”. Si tratta di una pelle perfetta, super idratata e luminosissima, che sembra quasi brillare di luce propria.

Moltissime tra le influencer più famose del mondo, come Giulia De Lellis, si sono fatte fotografare con un make up che fa letteralmente brillare la pelle del viso.

Anche se i filtri che possiamo applicare alle fotografie aiutano moltissimo, c’è davvero molto che possiamo fare per ottenere una pelle perfetta come quella delle influencer, anche a 40 anni.

Naturalmente la base è una skin care estiva in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze della pelle matura.

Superati i 35 anni, infatti, la pelle comincia a perdere elasticità, pienezza e tono. I pori cominciano a dilatarsi e il viso non appare più così compatto come quando eravamo più giovani.

Come sappiamo ormai benissimo l’esposizione ai raggi del sole accelera questo processo, quindi è fondamentale prestare la massima attenzione possibile alla skin care durante l’estate.

Innanzitutto è necessario riparare la pelle con una crema solare ad alto fattore di protezione, quindi è importantissimo utilizzare una crema idratante antirughe ogni sera.

E cosa fare per quanto riguarda il make up?

Pelle da influencer dopo i 40 anni: c’è un prodotto che fa miracoli!

Come già accennato, uno dei problemi principali della pelle matura è la progressiva dilatazione dei pori che rende la pelle delle gote meno compatta e meno piacevole alla vista.

Per risolvere questo piccolo inestetismo esiste un prodotto specifico, utilizzatissimo dai make up artist professionisti: il primer.

Si tratta di un prodotto in grado di formare sulla pelle una pellicola estremamente liscia, che andrà a colmare e “appianare” anche le piccole rughe, le cicatrici e i pori dilatati della pelle.

In realtà non sono molte le donne che utilizzano questo prodotto, soprattutto perché si tratta di un cosmetico diventato famoso solo di recente. Tutte le donne che ne avrebbero più bisogno, quindi (cioè dai 40 anni su) sono proprio quelle che non lo conoscono e che non lo utilizzano.

Fortunatamente però esiste un prodotto super glowy che costa appena 30 Euro. Si tratta del siero viso rimpolpante Angel Aura di Nabla.

Questo prodotto è in grado di svolgere due funzioni contemporaneamente. Si comporta infatti come un siero rimpolpante, in grado cioè di nutrire la pelle in profondità, ma fa anche da primer e dona all’incarnato un finish luminoso.

Questo significa che può essere utilizzato da solo direttamente sulla pelle, come primo step di una base trucco luminosa, adatta anche alle pelli mature.

In alternativa questo siero può essere mescolato al fondotinta che utilizziamo normalmente, a patto che sia fluido o liquido.

Stendendo il colore si creerà una base naturalmente luminosa evitando l’effetto “sudato”, imperdonabile soprattutto in estate.

Per completare il look il consiglio è di puntare su un make up dai toni naturali e su un trucco labbra piuttosto lucido.

Se il timore è che utilizzare il gloss dall’effetto specchio sia “too much” si potrà optare tranquillamente per il classico lucidalabbra, da stendere magari su un rossetto matte o su una tinta labbra per mantenere la pelle delle labbra idratata e lucida il più a lungo possibile.