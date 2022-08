Alfonso Signorini lancia la bomba su Ilary Blasi: ecco perché lo ha fatto

Un nuovo tassello si aggiunge alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, a parlare è Alfonso Signorini che svela la sua verità.

Ogni giorno si apre inevitabilmente un nuovo capitolo sulla soap opera del momento. Si tratta di vita reale, in realtà, ma tiene incollati milioni italiani che attendono di scoprirne i più succulenti dettagli. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continuerà a far parlare ancora molto, anche perché sono ancora tantissimi i tasselli che devono essere aggiunti alla ricostruzione dei fatti.

Quel che è certo, è che la notizia è piombata sulle cronache rosa quando nessuno se l’aspettava, considerando che solo qualche mese prima i coniugi si erano mostrati infastiditi dal gossip circolante, smentendo il tutto. I fatti, però, vogliono che la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi fosse iniziata già circa un anno prima. Galeotta sarebbe stata una partita di Padel, sport che entrambi praticano e che li avrebbe uniti in un feeling speciale.

Gli ultimi insistenti rumors parlano addirittura di una gravidanza, ma per il momento nulla è confermabile. Di sicuro si può dire, però, che già qualcuno era a conoscenza dei fatti ed ha coperto senza scrupoli il calciatore. Si tratta di Emanuele, amico stretto anche di Ilary, alla quale avrebbe risposto con una bugia alle sue richieste di chiarimenti.

Signorini ha incontrato Ilary, come l’ha trovata

I due ex coniugi hanno deciso di affrontare il momento del turbine mediatico in modo differente. Ilary ha scelto di staccare completamente la spina immergendosi in una serie di vacanze da sogno. Prima Zanzibar con i figli, poi qualche tuffo a Sabaudia (prima che arrivasse lui, ovviamente, per darsi il cambio). Ora, invece, la splendida conduttrice si gode qualche giorno di relax Zen immersa nella natura delle Dolomiti.

Ed è proprio qui che Alfonso Signorini sarebbe riuscito a raggiungerla e intercettarla, indagando naturalmente, soprattutto sul suo stato d’animo. Il direttore di Chi è solito trascorrere le sue vacanze in montagna, perché la ritiene “una ricarica per corpo e spirito“. In una recente intervista a Il Messaggero, ha raccontato del suo incontro con Ilary Blasi: “L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo”.

Il mattatore del GF Vip ha in più, detto la sua sul motivo per cui, a suo avviso, la conduttrice dell’Isola avrebbe scelto proprio Cortina come tappa delle sue lunghe vacanze post-separazione. “Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”, ha espresso chiaramente il re del gossip. La Blasi, dunque, sarebbe riuscita a trovare una serenità, probabilmente proprio al potere incredibile della natura.